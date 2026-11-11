Sergio Lobera dirige su primer entrenamiento con el Ceuta

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Ceuta, 11 nov (EFE).- El entrenador Sergio Lobera dirigió este miércoles su primer entrenamiento con el Ceuta después del cese de José Juan Romero con la intención de poder salvar la categoría al ser el equipo ceutí el actual colista de la clasificación con sólo cinco puntos en este tramo liguero.

El técnico maño dirigió este miércoles su primera sesión preparatoria, para la cual contó como segundo entrenador con David Álvarez 'Polaco', que hasta ahora ha dirigido al Ceuta B en el grupo X de Tercera División.

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Sergio Lobera mantuvo una reunión con la plantilla y posteriormente comenzó la sesión con vistas a su partido de debut que será este próximo domingo en el estadio Heliodoro Rodríguez frente al CD Tenerife.

El técnico pudo contar con toda la plantilla, a excepción del delantero Sevikyan, convocado por la selección de Armenia, que fue la única ausencia.

Sergio Lobera ya entrenó al Ceuta en la temporada 2011-2012 cuando el equipo estaba en el grupo IV de la extinta Segunda División B, logrando mantener la categoría al quedar en la decimocuarta posición con 49 puntos después de 13 victorias, 10 empates y 15 derrotas.

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No obstante, el equipo ceutí fue descendido a Tercera División por el impago de más de 373.000 euros a la plantilla. EFE

(foto)