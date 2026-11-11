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Sémper espera una mayoría amplia del PP para "conformar un Gobierno con ministros solo nombrados por Feijóo"

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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este miércoles que tiene la "ambición" de que el PP "supere la mejor de las encuestas" y obtenga el 29 de noviembre una mayoría "lo suficientemente amplia" para poder "conformar un Gobierno con ministros solo nombrados por Alberto Núñez Feijóo".

En un encuentro informativo organizado por 'Artículo 14', Sémper ha admitido que de las encuestas aprendió en las generales de 2023 que "uno se puede fiar lo justo", si bien ha reconocido que "dibujan una tendencia". En este momento, ha proseguido, apuntan al PP "sigue siendo la opción mayoritaria por los españoles".

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"A todos los partidos políticos les gustaría tener el resultado que esas encuestas auguran al Partido Popular", ha dicho, para añadir que en los sondeos lo que detectan es "un cambio". Y de aquí al 29 de noviembre el "objetivo" es lograr que "cada vez más españoles se sumen a ese cambio" que representa el PP de Feijóo.

Así, ha subrayado que hay "una ambición" a la que él no renuncia, que es que de aquí al 29 de noviembre el Partido Popular "todavía supere la mejor de las encuestas que auguran su victoria". "Y yo creo que es posible", ha apostillado.

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¿PACTOS CON VOX?

En cuanto a si el PP aspira a gobernar en solitario o han asumido que tienen que sellar una coalición con Vox, Sémper ha asegurado que su objetivo sigue siendo gobernar en solitario. Así, ha dicho que el PP no solo aspira a ganar las elecciones generales sino a ofrecer a los españoles una alternativa.

A su entender, "el mejor partido político de España es el PP", pese a conocer sus "imperfecciones y sus déficits". "Creo además el Partido Popular, entre otras cosas, se fundó para un momento como este, para afrontar un reto como el que tiene España", ha indicado, para recalcar que se trata "probablemente de las elecciones más importantes que afrontan los españoles desde la transición".

Eso sí, ha dicho que el PP "no puede estar condenado a gobernar sólo cuando saca mayoría absoluta" porque sería "profundamente injusto y democráticamente asimétrico". "Y, por tanto, el PP tiene que llegar a acuerdos con Vox en un marco de negociación con unos perímetros claros y con unos límites absolutamente claros, que son los que hemos implementado en las comunidades autónomas y que, si nos toca hacerlo el día de mañana en el Gobierno de la Nación, pues seguirá operando", ha explicado.

En cualquier caso, ha dicho que él tiene la "ambición" de que el próximo 29 de noviembre el Partido Popular "pueda obtener una mayoría lo suficientemente amplia como para poder conformar un Gobierno con ministros solo nombrados por Alberto Núñez Feijóo".

Sémper ha admitido que mantiene con Abascal "una amistad a prueba de bombas" aunque las vidas le hayan llevado por caminos diferentes y defiendan en este momento modelos diferentes. "Siempre tendré con él un vínculo afectivo por lo que vivimos cuando éramos unos chavales", ha dicho, en alusión a su labor en la política vasca cuando ETA aún seguía existiendo.

ENTIENDE NO PRESENTAR CANDIDATO AL SENADO POR GUIPÚZCOA

Ante el hecho de que el PP no presente un candidato al Senado por Guipúzcoa, que es su provincia, ha admitido que habría preferido que el PP se hubiera presentado en todas las provincias de España pero entiende "el por qué de las cosas", lo "defiende" y lo "justifica" ante el electorado.

Así, ha asegurado que se trata de una "decisión excepcional" en un momento político que requería esa decisión. "No presentarse en una provincia como Guipúzcoa es un sacrificio necesario en un momento histórico en el que entendamos que ese sacrificio es en virtud de un objetivo mayor, que es garantizar una mayoría en el Senado, que nos permita también garantizar el cambio y las reformas necesarias en España", ha declarado, para añadir que el electorado de Guipúzcoa "puede votar al PP" en el Congreso.

En cuanto a los debates electorales, el portavoz nacional del PP ha señalado que habrá un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. "Creo que Feijóo no va a renunciar a ninguno de los debates en los que esté convocado", ha agregado.

PRIMERAS MEDIDAS DE FEIJÓO

Sémper ha enumerado las primeras decisiones de un Gobierno de Feijóo: un plan de vivienda "eficaz y real", deflactar el IRPF y un paquete de reformas institucionales. "Se acabó esto de manosear las instituciones públicas", ha enfatizado.

El dirigente del PP ha apostado por el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. "Estamos en los niveles de recaudación inéditos en la historia de España con una prestación de servicios paupérrimos", ha indicado.

Finalmente, ha calificado de "impresentable" que el presidente del Gobierno no acudiera al funeral de Estado por las víctimas del accidente de tren de Urda (Toledo) y ha afirmado que España "merece un presidente del Gobierno que vaya a ese funeral". "No haber estado allí define a quién no estuvo", ha manifestado.

Una semana después de la dimisión de Oscar Puente como ministro de Transportes, ha dicho que él nunca hubiera "imaginado masas de personas jaleando y convirtiendo en mártir" al "responsable político del deterioro" de las infraestructuras en España.

"Jalear y aplaudir al responsable político del Ministerio de Transportes me parece un reflejo de los tiempos y otro de los motivos también porque la política debe de cambiar", ha concluido Sémper.

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EuropaPress

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