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Seis vuelos cancelados en Santiago y otros cuatro en Vigo por la huelga general

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A Coruña, 11 nov (EFE).- El aeropuerto de Santiago de Compostela ha registrado la cancelación de seis vuelos y el de Vigo ha sumado otros cuatro por la huelga general de este miércoles, han informado a EFE fuentes de Aena.

La huelga general ha dejado diez cancelaciones en los aeropuertos gallegos, si bien el de A Coruña no ha tenido incidencias.

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En Santiago de Compostela ha habido seis cancelaciones, que incluyen tanto salidas como llegadas, y Vigo ha sumado cuatro.

Aena advierte de que las cancelaciones pueden afectar a otros vuelos programados para el resto de la jornada. EFE

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