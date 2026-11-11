Seis vuelos cancelados en Santiago y otros cuatro en Vigo por la huelga general

A Coruña, 11 nov (EFE).- El aeropuerto de Santiago de Compostela ha registrado la cancelación de seis vuelos y el de Vigo ha sumado otros cuatro por la huelga general de este miércoles, han informado a EFE fuentes de Aena.
La huelga general ha dejado diez cancelaciones en los aeropuertos gallegos, si bien el de A Coruña no ha tenido incidencias.
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En Santiago de Compostela ha habido seis cancelaciones, que incluyen tanto salidas como llegadas, y Vigo ha sumado cuatro.
Aena advierte de que las cancelaciones pueden afectar a otros vuelos programados para el resto de la jornada. EFE
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