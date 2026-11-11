Seis vuelos cancelados en Canarias en la huelga hasta las 8:30 horas, de 1.176 programados

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 nov (EFE).- Seis vuelos, de las 1.176 operaciones programadas para toda la jornada, han sido cancelados hasta las 8:30 horas en los aeropuertos de Canarias en este miércoles de huelga general, según ha informado Aena.

Tres de las cancelaciones corresponden al aeropuerto de Gran Canaria y otras tres al de Tenerife Sur, los dos aeródromos con más tráfico de las islas.

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"Con motivo de la huelga general, las compañías aéreas que operan en los aeropuertos canarios reprogramaron sus vuelos y reubicaron pasajeros en sesiones previas", precisa el gestor aeroportuario. EFE