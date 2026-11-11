Seis detenidos en València durante la huelga, tres de ellos por agredir a policías

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València, 11 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en el transcurso de la jornada de huelga general en València a un total de seis personas, todos hombres y con edades comprendidas entre los 24 y los 41 años, a tres de ellos por atentado a la autoridad por agredir a los agentes, a tres de los cuales han herido.

Según informa la Jefatura Superior de Policía, el primer arresto se ha producido sobre la una y media de la madrugada y por un delito de daños contra el patrimonio tras, presuntamente, haber manipulado y forzado un total de cinco cerraduras de comercios en el distrito de Marítimo.

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Los agentes comprobaron que estas habían resultado dañadas para impedir la apertura de los establecimientos y, consecuentemente, imposibilitar el acceso para el normal desarrollo de su actividad comercial.

Por otra parte, a primera hora de la mañana, en la avenida Tarongers, a la altura de la rotonda del Mirador, un grupo numeroso de personas se encontraba cortando el acceso de entrada a la ciudad, así como al tráfico rodado, invadiendo la calzada, y en el momento de retirarlos de la calzada para restablecer el tráfico, así como salvaguardar la integridad física de los manifestantes, varios de ellos han mostrado una "actitud hostil" hacia los agentes.

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Han hecho "caso omiso a sus indicaciones, llegando a acometerles con empujones, patadas y codazos, resultando heridos, al menos, tres policías", añade la Jefatura Superior, mientras una parte del grupo ha hecho uso de artefactos pirotécnicos, como bengalas y botes de humo.

Por estos hechos se ha procedido a la detención de tres varones como presuntos responsables de un delito de atentado a agente de la autoridad. A dos de ellos se les imputa, además, un delito de desórdenes públicos.

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Posteriormente, a mediodía, se ha arrestado a otro hombre de 34 años como presunto autor de los delitos de atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos, tras lanzar en varias ocasiones objetos contra los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que prestaban servicio en el dispositivo de seguridad establecido en la manifestación que transcurría por el centro de València.

Asimismo, otro hombre de 41 años ha sido detenido sobre las 17 horas por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de los delitos de coacciones y daños, después de que, al parecer, impidiese a un vendedor de lotería de la ONCE desempeñar su trabajo con normalidad, amenazándole y tratando de agredirle.

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El arrestado habría intentado evitar que el vendedor accediese al habitáculo donde realiza las ventas y, al no lograrlo, habría forzado y fracturado el pestillo del mismo, accediendo al interior para intentar agredirle, logrando la víctima zafarse. EFE