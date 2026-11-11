Seguimiento desigual de una huelga general que culmina en manifestaciones multitudinarias

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Madrid, 11 nov (EFE).- La primera huelga general en catorce años ha prácticamente concluido con manifestaciones multitudinarias en todo el país tras un paro laboral con un seguimiento desigual que CCOO y UGT han calificado de éxito, aunque sin ofrecer una cifra global, y con incidentes que se han saldado con medio centenar de detenidos.

La patronal CEOE ha tachado la huelga de fracaso, con un seguimiento "de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial", al estimar que ha sido secundada por menos de un 5 % de trabajadores y basándose en los datos de demanda eléctrica, que considera similar a la del día previo.

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La jornada ha arrancado con numerosos piquetes informativos en todo el país, sobre todo en polígonos industriales durante la madrugada, que han provocado cortes de tráfico y que se han saldado con algunas cargas policiales y unos cincuenta detenidos.

"La policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...) es una vergüenza", ha afirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a lo que el líder de CCOO, Unai Sordo, ha añadido que su intención de demandar estos "episodios de violencia" derivados del "macarreo de la policía".

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El acto central de Madrid ha congregado esta tarde a 120.000 personas según la Delegación del Gobierno, 400.000 según el Sindicato de Inquilinas, en una marcha en la que los movimientos sociales han tomado el protagonismo y los líderes sindicales han pasado a un segundo plano.

"¿Dónde está el Gobierno progresista?", "Ministra, rentista, que estás en nuestra lista" o "Gobierno y patronal, alianza criminal" han sido algunos de los lemas coreados en una manifestación en la que se ha coreado "Todas somos Maricarmen", en recuerdo de la anciana fallecida cuyo desahucio marcó el inicio de la movilización social que ha culminado en la huelga general.

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En Barcelona, unas 55.000 personas según la Guardia Urbana, y 400.000 según los organizadores, han exigir medidas ante la crisis de vivienda, repique de llaves y lemas a favor de continuar "la lucha" han protagonizado esta manifestación central.

Tras la concentración, grupos de personas, muchas de ellas encapuchadas, están generado altercados en la zona de Passeig de Gràcia y Gran Via de Barcelona.

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Las manifestaciones han recorrido muchas ciudades y miles de personas se han manifestado en varias capitales de Andalucía en unas marchas condicionadas por la meteorología adversa que ha conllevado su suspensión en Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla.

También miles de personas han vuelto a tomar las calles del País Vasco o de Valencia, al igual que en el centro de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, Logroño o la Palma, mientras que en ciudades como A Coruña más de 45.000 personas en las distintas manifestaciones celebradas, según los datos facilitados a EFE por el Ayuntamiento.

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En Zaragoza, la marcha más multitudinaria, la del Sindicato de Inquilinas, CGT, CNT y OSTA, ha reunido a 60.000 personas, según los organizadores, y a 20.000, según la Policía Nacional, mientras que 5.000 según la Policía han secundado la convocada por UGT y CC. OO.

Los sindicatos han reconocido que el seguimiento ha superado sus expectativas, en un paro con un impacto muy relevante en los sectores más sindicalizados, así como en las comunidades del Mediterráneo y de la cornisa cantábrica.

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Ha sido menos mayoritario en zonas del interior donde el problema de la vivienda no es tan acuciante, según han valorado CCOO y UGT, principales convocantes de una huelga por el derecho a una vivienda digna, unos salarios suficientes para pagarla y unos precios asequibles.

Los sindicatos aseguran que se ha superado el 80 % en Cataluña o Andalucía, mientras que apenas ha sobrepasado el 40 % en Extremadura y Castilla-La Mancha, con mayor incidencia en las industrias electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas, logística, transporte y cárnicas.

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En el ámbito de los trabajadores autónomos, la federación ATA ha asegurado que el 92 % ha trabajado con normalidad, mientras que la unión de autónomos UPTA ha estimado un seguimiento del 40 % de los negocios de autónomos.

La huelga ha conseguido paralizar algunas industrias, como las plantas de Seat en Martorell (Barcelona) y Ebro en la Zona Franca de Barcelona, la terminal de contenedores del puerto de Algeciras y, según los sindicatos, Navantia en Ferrol o Acerinox en Cádiz.

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También ha obligado a cancelar 332 vuelos en los aeropuertos españoles, un 7,3 % de los programados, y, en el ámbito ferroviario, Renfe ha cifrado en el 15,7 % la cancelación los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, y en el 10,5 % el servicio de cercanías, con la supresión del 22,4 % en Madrid y del 28 % en Rodalies de Cataluña.

El consumo eléctrico era a las 18:00 horas un 4,87 % inferior al previsto para un día ordinario, según datos de Red Eléctrica de España, que ha situado la reducción máxima, del 15,5 %, entre las 10:00 y las 11:00 horas.

En cambio, la red de mercados centrales de abastecimiento de alimentos ha asegurado que las 24 plataformas han funcionado con normalidad, aunque a un menor nivel de actividad, si bien la CEOE ha lamentado incidencias en el acceso a polígonos industriales y grandes ciudades.

El Gobierno se ha mantenido en silencio en una jornada sin agenda, aunque en días previos había mostrado su respeto por una convocatoria que el PP ha vuelto a calificar hoy de huelga electoral "contra el sentido común", en palabras del portavoz Borja Sémper, que ha advertido de que la "élite" de los sindicatos está haciendo "un daño irreparable" al movimiento sindical.

Solo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha expresado en redes sociales su apoyo a los huelguistas y ha considerado "intolerable" que el PP se ría de ellos utilizando la IA, en referencia a la foto falsa de sindicalistas ante una mariscada que los populares han colgado en X. EFE