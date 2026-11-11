Espana agencias

Santi Denia: "No son buenas noticias que no estén Lamine o Rodri pero no nos cambia nada"

Guardar

Redacción deportes, 11 nov (EFE).- El español Santi Denia, seleccionador de República Checa, declaró este miércoles que las ausencias de Lamine Yamal, Rodri y Dani Olmo "no son buena noticia", aunque también admitió que no les cambia nada en su planteamiento porque la "estructura del rival es la misma".

La República Checa afronta la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones como última y sin puntos tras cuatro derrotas. El próximo partido es mañana contra España en Praga.

PUBLICIDAD

"Estamos en el camino correcto. Cuando los jugadores no creen en tu mensaje, lo notas. Y la verdad es que ellos, Pavel Nedved y la dirección deportiva creen. Ellos disfrutan de ese camino y es el camino a seguir. Creemos en eso", dijo Santi Denia, en conferencia de prensa.

España llega a este partido como líder destacada del grupo con 12 puntos, pero con bajas significativas como las de Lamine Yamal, Rodri o Dani Olmo.

PUBLICIDAD

"¿Te digo los sustitutos? Por eso España es la mejor. Es una pena que no estén porque la gente quiere verlos, pero vamos a intentar ganar el partido y hacer las cosas bien. A nosotros no nos cambia nada. La estructura de España es igual. Para defender a Lamine necesitas ayudas, pero siempre tienes que hacerlo como equipo. Defender y atacar con equipo. No le pedimos a los jugadores que vayan a duelos individuales", señaló.

"Lamine queríamos que estuviera, pero no lo controlamos. La gente paga una entrada por ver a Lamine. Veremos qué equipo saca España y qué equipo podemos sacar nosotros. No tenemos bajas y eso es lo importante", apuntó el técnico español del conjunto centroeuropeo.

En República Checa no está el delantero Patrik Schik, que tras el Mundial decidió dejar la selección por decisión propia con 26 goles en su casillero.

"Prefiero hablar de los que están. Son los que mañana tienen que hacer las cosas bien. La puerta está abierta a todos los que quieran estar. Estaríamos todos encantados de que volviera porque es un referente para todos pero es una decisión personal y prefiero hablar de los que están", manifestó.

Para Santi Denia esta es la segunda vez que se enfrentará a España como seleccionador de República Checa.

"Conoces a todos, te da alegría verles, pero cuando empieza el partido te olvidas de todo. Después de que jueguen contra nosotros espero que sigan ganando, pero habrá que romper la racha, lo siento", opinó el técnico manchego, que conoce bien las categorías inferiores de España tras ser el seleccionador sub-17, sub-19 y sub-21.

"No soy objetivo con ellos, con los jugadores, porque a muchos como Fermín los considero como hijos, y me alegro por cómo está. Vive un gran momento", apuntó.

Santi Denia también reconoció que entre el fútbol checo y el español "hay diferencia por el modelo de juego".

"También aquí hay equipos aquí que compiten bien. El Slavia, por ejemplo, en Champions. No es la Liga española, pero estamos encantados con la Liga checa", manifestó.

Para ganar a España y estrenar el casillero de victoria, Santi Denia lo tiene claro. "Hay que hacer el partido perfecto. El balón parado, la fase defensiva, la de presión, el bloque bajo. Nuestro trabajo es que los jugadores crean que se puede hacer". EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todos los famosos que tienen títulos nobiliarios y no lo sabías: de las marquesas Luz Casal y Ana Torroja a Vicente del Bosque o Pocholo

La lista de condes, baronesas y marqueses se completa con nombres del panorama español que nunca asociarías a la aristocracia tradicional

Todos los famosos que tienen títulos nobiliarios y no lo sabías: de las marquesas Luz Casal y Ana Torroja a Vicente del Bosque o Pocholo

Iginio Massari, el maestro del panettone: “A mis 84 años, aún me levanto a las tres de la mañana los siete días de la semana porque me encanta lo que hago”

La leyenda de la pastelería italiana sigue dedicándose en cuerpo y alma a los dulces que le llevaron al éxito, con el panettone navideño como gran producto estrella

Iginio Massari, el maestro del panettone: “A mis 84 años, aún me levanto a las tres de la mañana los siete días de la semana porque me encanta lo que hago”

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento” y la CEOE de “bajo”: la demanda eléctrica cae un 10%

El PP asegura que el paro “va contra el sentido común” y que la “élite” de los sindicatos está haciendo “un daño irreparable o muy profundo”

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento” y la CEOE de “bajo”: la demanda eléctrica cae un 10%

El contundente gesto de Silvia Intxaurrondo y el apagón sorpresa de Canal Sur: así afecta la huelga a la televisión

La jornada de paro general deja imágenes históricas y momentos de alta tensión en la pequeña pantalla

El contundente gesto de Silvia Intxaurrondo y el apagón sorpresa de Canal Sur: así afecta la huelga a la televisión

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

La convocatoria bajo el lema “salarios, vivienda y precios” ha paralizado el centro de la capital

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

Qué son los piquetes informativos: ¿tienen el derecho de impedirte ir al trabajo si no quieres hacer huelga general?

Así está el tráfico en España por la huelga general: los piquetes cortan varias autovías de acceso a Madrid y al Parc Logístic de Barcelona y provocan retenciones en la circulación

La última huelga general contra un Gobierno socialista: así fue el pulso de los sindicatos a Zapatero en plena crisis económica

La muerte de un policía nacional en Oviedo reactiva el debate para reconocerles como profesión de riesgo: “En un mismo coche patrulla hay agentes que tienen la jubilación anticipada y otros que no”

ECONOMÍA

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento” y la CEOE de “bajo”: la demanda eléctrica cae un 10%

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento” y la CEOE de “bajo”: la demanda eléctrica cae un 10%

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

Los piquetes provocan cortes en la A-2 y Ronda Litoral y bloquean centros como Mercabarna

Comprar una vivienda ya exige 3.000 euros de sueldo y un ahorro de 76.000: es lo que pide el banco de media para conceder una hipoteca

DEPORTES

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano