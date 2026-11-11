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Sánchez abre campaña este jueves en Sevilla, Feijóo lo hará en Badalona mientras que Abascal y Colau eligen Madrid

09/06/2024 Detalle de una sobre antes de meterlo en la urna, a 9 de junio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Hoy tienen lugar las elecciones europeas de 2024 en España. Más de 38 millones de españoles están llamados a pasar por las urnas en unos comicios en los que se eligen a 61 eurodiputados al Parlamento Europeo. El partido político más numeroso es el Partido Popular Europeo, con 177 parlamentarios, seguido del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (143), mientras que el más pequeño es el grupo de la Izquierda, con 37 representantes. POLITICA Joaquin Corchero - Europa Press
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El jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez, abrirá este jueves en Sevilla la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo hará en Badalona (Cataluña). Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, han elegido Madrid para la apertura.

En la medianoche arranca oficialmente la campaña electoral para las generales, en la que los candidatos recorrerán España pidiendo el voto para sus partidos ante la cita con las urnas en los tradicionales mitines y actos electorales.

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Paralelamente, los candidatos de las cuatro formaciones nacionales se enfrentarán en debates electorales, que organizará la Academia de Televisión. A la espera de concretar fechas y formato, se prevé que haya un 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo y un debate a cuatro que incluirá también a Abascal y Colau.

SÁNCHEZ ELIGE SEVILLA COMO EN OTRAS CAMPAÑAS

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección abrirá la campaña electoral en Sevilla con un mitin en el Auditorio Fibes, escenario habitual de actos del PSOE donde llevaron a cabo su último Congreso.

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Sánchez vuelve a elegir la capital andaluza como escenario del comienzo de la campaña, igual que en las dos elecciones generales que se celebraron en el año 2019. En las últimas, las de julio de 2023, lo hizo en Madrid.

Los socialistas afrontan las dos últimas semanas previas a la apertura de las urnas después de una precampaña cargada de actos de Sánchez, que fue interrumpida abruptamente por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo)

FEIJÓO ABRE EN BADALONA JUNTO A ALBIOL

Feijóo ha elegido Badalona (Barcelona) para dar el pistoletazo de salida oficial de la campaña, junto al alcalde de este municipio y candidato del Partido Popular al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol.

El PP abre en Cataluña consciente de que es una plaza clave para llegar al Palacio de la Moncloa por el elevado número de escaños que reparte (48 de 350). En este momento, los 'populares' solo tienen seis diputados (cinco en Barcelona y uno en Tarragona) pero aspiran a mejorar su resultado en la ciudad condal y lograr representación en Lleida y Girona.

Feijóo, que contará en campaña con sus 'barones' y los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, recorrerá España en estos 15 días con la idea central de reclamar apoyo para el "cambio" y una "reconstrucción nacional".

ABASCAL VUELVE A COLON, UN ESCENARIO SIMBÓLICO PARA VOX

El líder de Vox ha elegido la madrileña Plaza de Colón para la apertura de su campaña para las elecciones del 29 de noviembre. Se trata de un escenario de gran carga para el partido, que ha convocado allí manifestaciones y otros actos con decenas de miles de asistentes.

Abascal ha protagonizado una intensa precampaña electoral por todo el territorio nacional que le ha llevado a visitar más de una veintena de provincias desde el anuncio del adelanto electoral hace más de un mes.

Vox llega a la pegada de carteles después de una semana marcada por la entrevista de Abascal en 'La Revuelta', en la que el propio presentador, David Broncano ha confesado arrepentirse de no usar la comedia y dejarle elegir el público. "La he cagado", admitió. En opinión del líder de Vox, Broncano "lo pasó mal" en la entrevista por la presión de la izquierda.

LA CATALANA ADA COLAU ABRE EN EN MADRID

La candidata de Frente Amplio, la catalana Ada Colau, ha escogido arrancar la campaña en Madrid con un mitin junto al cabeza de lista por la capital, Emilio Delgado (Más Madrid), el dirigente de IU Toni Valero y la líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez.

Para la pega de carteles han elegido el distrito de Puente de Vallecas, uno de los feudos tradiciones de la izquierda alternativa en la capital y que tradicionalmente ha hecho gala de gran conciencia de clase obrera.

El viernes la candidata tiene previsto dedicar el día a la atención a medios y entrevistas. De esta forma, el primer acto de campaña tendrá lugar en Sevilla, una plaza clave para la coalición al ser una de las comunidades que más diputados reparten y donde estos comicios hay alta fragmentación electoral con hasta tres candidaturas a la izquierda del PSOE (Frente Amplio, Podemos y Adelante Andalucía).

IRENE MONTERO TAMBIÉN ARRANCA EN MADRID JUNTO A BELARRA

Del lado de Podemos, su candidata y exministra de Igualdad, Irene Montero, abrirá también la campaña electoral en la capital en un acto junto a la líder del partido morado, Ione Belarra.

El viernes tiene previsto desplegar su primer acto de campaña en la localidad madrileña de Alcalá de Henares y luego se desplazará a Palma de Mallorca para participar en un acto con el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, en el marco del acuerdo de colaboración que sus respectivos partidos tienen en estos comicios.

Cabe recordar que el caso balear supone una singularidad dado que la izquierda alternativa ha conseguido sellar una candidatura unitaria. De esta forma, Ara Més pactó una coalición con los partidos de Frente Amplio y Podemos alcanzó luego un acuerdo con la formación balear para ir en las listas de la candidatura como independientes (en el puesto número tres).

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EuropaPress

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