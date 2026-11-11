Rolands Smits refuerza la pintura del Baskonia

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Vitoria, 11 nov (EFE).- El interior letón Rolands Smits reforzará la pintura de Kosner Baskonia hasta el final de temporada, informó este miércoles el club vasco.

El ala-pívot letón, de 2,07 metros de altura, con amplia experiencia tanto en la Liga Endesa como en Euroliga, se pondrá a las órdenes de Velimir Perasovic tras su paso por el baloncesto chino, donde ha promediado en la campaña actual 11,8 puntos, 7,6 rebotes en 8 partidos de Liga.

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Smits tiene 27 años y cuenta como cupo en la Liga ACB al formarse en las categorías inferiores del Baloncesto Fuenlabrada, equipo con el que debutó en la temporada 2014-15.

Cuatro años después dio el salto a la Euroliga de la mano del FC Barcelona en la temporada 2018-19, y pasó por equipos como Zalgiris Kaunas o Anadolu Efes con un promedio de 6,7 puntos y 3,2 rebotes en 249 partidos en total.

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Para el conjunto vitoriano, Rolands Smits “es un jugador con experiencia al máximo nivel europeo, con intensidad y versatilidad para el juego de Velimir Perasovic”. EFE

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