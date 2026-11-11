Rescatan a una mujer y dos niños atrapados por la crecida de un arroyo en Coria (Cáceres)

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Mérida, 11 nov (EFE).- Bomberos de la Diputación de Cáceres han rescatado este miércoles a una familia, una mujer y dos niños, atrapados por la crecida de un arroyo en Coria (Cáceres), cerca del puente medieval de la localidad.

Una dotación del parque del Servicio de Extinción Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI) con base en Coria ha sido la encargada de intervenir en el suceso en la carretera que une dicha localidad con Casillas de Coria, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

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La crecida de un riachuelo, provocada por el aumento del caudal, impedía que la mujer y los dos niños pequeños pudieran salir de la zona, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos para ponerlos a salvo, ha explicado la Diputación cacereña.

El aforo del río Alagón, en Coria, se encuentra actualmente en el umbral rojo (situación hidrológica peligrosa por posible inundación de zonas limítrofes al cauce), al igual que el de Hurdanos de Nuñomoral, según datos del sistema de Información Hidrológica (SAIH) del Tajo.EFE

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(foto)