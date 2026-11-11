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Ratificada una pena de 16 años de cárcel para un hombre por abusar de su hija y dos hijastras en Granadilla (Tenerife)

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La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena a un total de 16 años de prisión impuesta por la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife a un hombre por tres delitos continuados de abusos sexuales a menores de 16 años.

Las víctimas son las dos hijas de su entonces pareja sentimental y su propia hija, y los hechos ocurrieron en la vivienda que compartían en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona entre los años 2015 y 2020.

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La sentencia, de 22 de septiembre de 2026, y hecha pública este miércoles por la oficina de comunicación del TSJC, desestima el recurso del acusado contra la resolución dictada en marzo por la Sección Segunda de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.

La Sala le impuso seis años de prisión por los abusos a la mayor de las hermanas y cinco años por cada una de las otras dos menores.

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También le prohibió acercarse a menos de 500 metros de las víctimas o comunicarse con ellas durante ocho años más que la duración de la condena.

Así, lo inhabilitó para ejercer la patria potestad y para cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores.

Igualmente le impuso libertad vigilada durante ocho años en un caso y cinco en cada uno de los otros dos, que cumplirá al salir de prisión, y el pago de una indemnización de 10.000 euros a cada víctima por daños morales.

Según los hechos probados, el condenado mantuvo entre 2014 y 2020 una relación sentimental con la madre de las dos hermanas y convivió con ellas en su vivienda, a la que acudía también su hija en fines de semana alternos y periodos vacacionales.

En ese contexto que la sentencia describe como "cuasi familiar", y en torno al año 2015, cuando la mayor de las hermanas tenía diez u once años, el acusado empezó a tocarle los senos "prácticamente a diario" cuando entraba por las mañanas en el dormitorio de las niñas, antes de irse a trabajar, "para supuestamente arroparlas".

La conducta se agravó cuando la menor tenía 13 o 14 años y durante varias acampadas familiares, el acusado aprovechó que todos dormían en su furgoneta para acostarse junto a ella y frotarle el pene en las zonas íntimas.

Entre 2018 y 2019, cuando la hermana menor tenía 11 o 12 años, le tocó los senos hasta en tres ocasiones en las mismas circunstancias y ya en 2020, tras la ruptura de la pareja, realizó tocamientos a su propia hija, que entonces tenía 11 o 12 años, durante unos tres fines de semana en los que pernoctó a solas con él.

En una ocasión intentó tocarle los genitales, pero la niña le retiró la mano, relata la sentencia.

La defensa alegó la vulneración de la presunción de inocencia y sostuvo que la condena se apoyaba solo en el testimonio de las víctimas y que había contradicciones entre ellas.

La Sala rechaza ese planteamiento y afirma que "la condena no se ha basado, tal y como afirma erróneamente el encausado, en una sola prueba".

Además de las declaraciones de las tres jóvenes, que el tribunal considera "contundentes y persistentes", el fallo se apoya en los testimonios de la madre de las hermanas y de la abuela de la hija del acusado, en los informes periciales psicológicos y en la documentación médica.

RECONOCIMIENTO PARCIAL DE LOS HECHOS

La Sala destaca también el "propio reconocimiento parcial del acusado en el plenario", que admitió que entraba habitualmente en la habitación de las menores antes de ir al trabajo "para arroparlas" y que dejó de hacerlo cuando su pareja le recriminó su conducta.

Su hijo, que declaró como testigo de la defensa, confirmó además la distribución de las plazas para dormir en la furgoneta durante las acampadas, lo que el tribunal considera un "dato esencial corroborador del relato de la víctima".

Los magistrados descartan que existiera una motivación económica o de venganza, como alegaba el recurrente.

De hecho, recuerdan que las dos hermanas habían cortado todo contacto con él tres años antes de la denuncia, y que los mensajes de 'WhatsApp' aportados por la defensa "no han sido debidamente adverados".

Añaden que "ningún rédito podían obtener de dicha denuncia", dado el coste emocional que suponía relatar lo sucedido "ante propios y extraños" con la incertidumbre de ser creídas.

El tribunal rechaza rebajar las penas a cuatro años y un día, como pedía el recurrente y considera que están "debidamente motivadas" y dentro del marco legal, dado que el acusado se prevalió de su relación de superioridad sobre las menores, y tiene en cuenta además "la falta de empatía y la actitud despreciativa del procesado hacia las víctimas".

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EuropaPress

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