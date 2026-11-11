PP vasco dice que el tercer grado concedido al preso de ETA Asier Eceiza es "asqueroso para el conjunto de la sociedad"

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El parlamentario del PP vasco Santiago López ha asegurado que el tercer grado concedido al preso de ETA Asier Eceiza es "asqueroso para el conjunto de la sociedad".

A través de las redes sociales, López se ha referido, de esta forma, al tercer grado concedido por el Gobierno Vasco a Eceiza, condenado por su participación en el asesinato del concejal socialista en Orio (Gipuzkoa) Juan Priede.

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Santiago López ha denunciado que "la consejera de Justicia del PSOE", en referencia a María Jesús San José, "le da el tercer grado a un etarra condenado en 2023 a 19 años de cárcel por asesinar al concejal socialista Juan Priede". "Otro más. Es asqueroso para el conjunto de la sociedad. Asqueroso", ha concluido.