Podemos denuncia "violencia policial" y "represión" contra piquetes informativos de la huelga general

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La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha denunciado la "violencia policial" y la "represión" contra piquetes informativos en las primeras horas de la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre.

Montero ha recordado que "la huelga y los piquetes son derechos". "La violencia policial pone en peligro a los trabajadores que ejercen esos derechos. Basta de represión", ha expresado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

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Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha criticado el "violento y desproporcionado dispositivo policial" en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid "con cargas y gas para evitar los piquetes de la huelga general". "¡Vergüenza!", ha exclamado en redes sociales.

Tanto la candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, como la líder de la formación morada, Ione Belarra, se han desplazado a primera hora para participar en un piquete en el Centro de Operaciones de Entrevías de la EMT.

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