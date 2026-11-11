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Patronal Castilla-La Mancha cifra en menos del 5 % el seguimiento de la huelga en región

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Toledo, 11 nov (EFE).- La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Cecam, destaca la normalidad en la jornada de huelga general de este miércoles, la ausencia de incidentes importantes y la "asistencia generalizada" a los puestos de trabajo, por lo que cifra el seguimiento de la protesta en la comunidad autónoma por debajo 5 % en las primeras horas.

En un comunicado, la Cecam afirma que la jornada transcurre "en un clima de absoluta normalidad y sin incidentes destacados en la región", según los datos recabados por sus organizaciones empresariales provinciales y comarcales a través de un operativo de seguimiento de la huelga general y de información a las fuerzas de seguridad del Estado de cualquier incidente que pudiera ocasionarse, establecido desde primera hora de este miércoles.

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A través de este dispositivo, las organizaciones empresariales han hablado con más de un millar de empresas de todos los sectores y zonas de la región y aseguran que el seguimiento de la protesta no llega al 5 % en estas primeras horas de la jornada.

Según la Cecam, las empresas han abierto con normalidad, la "gran mayoría" de trabajadores ha acudido a su puestos de trabajo y ha habido una menor presencia de piquetes que en convocatorias anteriores.

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La patronal castellanomanchega agradece la responsabilidad de los empresarios de la región, que han mantenido abiertos los centros de trabajo, y hace un llamamiento a la moderación durante esta jornada de huelga. EFE

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