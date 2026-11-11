Paralizadas por la huelga las terminales de contenedores del puerto de Algeciras

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Algeciras (Cádiz), 11 nov (EFE).- Las terminales de contenedores del puerto de Algeciras permanecen paralizadas desde las 2 de la madrugada y hasta las 2.00 horas del próximo jueves debido a la huelga general, según fuentes portuarias.

El seguimiento de la huelga está siendo del 100 % en el sector de la estiba, según ha asegurado el secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano.

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La actividad está paralizada además porque las propias empresas no han convocado a sus trabajadores ante la posibilidad de que la huelga impidiera disponer de los efectivos necesarios para desarrollar con normalidad las operaciones de carga y descarga de los buques, según han informado fuentes portuarias.

A primera hora de esta mañana se ha producido el desalojo de un piquete que pretendía cortar el acceso Sur al puerto, tras lo que las dos vías de entrada al recinto portuario han quedado abiertas.

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En la terminal de pasajeros, se mantienen activos los efectivos para los servicios mínimos establecidos, seis buques, con el fin de garantizar las conexiones entre Algeciras y Ceuta.

Por otra parte, el puerto mantiene activado el Plan de Autoprotección (PAU) ante la llegada de la borrasca Charles, cuya evolución también puede condicionar la actividad portuaria durante las próximas horas. EFE

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