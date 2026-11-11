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Nolasco (Vox) exige la "deportación inmediata" de los 45 inmigrantes trasladados desde El Hierro hasta Zaragoza

11/11/2026 El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la Delegación territorial del Gobierno de Aragón en Teruel. ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ESPAÑA EUROPA TERUEL ARAGÓN SOCIEDAD POLÍTICA GOBIERNO DE ARAGÓN
11/11/2026 El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la Delegación territorial del Gobierno de Aragón en Teruel. ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ESPAÑA EUROPA TERUEL ARAGÓN SOCIEDAD POLÍTICA GOBIERNO DE ARAGÓN
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El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha exigido este miércoles al Ejecutivo central la "deportación inmediata" de los 45 migrantes trasladados desde la isla de El Hierro hasta Zaragoza, una llegada que ha calificado de "canallada" y que, según ha denunciado, se ha producido sin comunicación previa al Gobierno autonómico. "No sabemos quiénes son y no sabemos en qué condiciones sanitarias vienen", ha lamentado.

En declaraciones a los medios de comunicación desde la Delegación territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Nolasco ha criticado que el traslado se haya llevado a cabo "sin consultarnos, sin hablar con el Gobierno de Aragón, sin decir absolutamente nada a las entidades". A su juicio, se trata de "un ejercicio de oscurantismo" y de "villanía absoluta", realizado "con nocturnidad y alevosía".

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"Este Gobierno cada día se supera y va más lejos", ha afirmado el vicepresidente, quien ha reprochado al Ejecutivo central que haya trasladado a estas personas sin facilitar información sobre su identidad, su situación o las condiciones en las que han llegado a la Comunidad. Por ello, ha reclamado al delegado del Gobierno en Aragón que explique "quiénes son, en qué condiciones sanitarias vienen".

Nolasco ha insistido en que la principal exigencia de su formación es que sean devueltos a sus países de origen. "Lo más importante que tenemos que exigir es la devolución inmediata de todos estos inmigrantes a sus países de origen, pero ya, hoy mismo", ha sostenido. "Hace horas que tenían que estar ya en sus países de origen y están aquí", ha añadido.

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El vicepresidente ha cuestionado igualmente el modo en que se ha producido el traslado y la posterior atención a estas personas. "Es verdaderamente repugnante el trato que tiene este Gobierno con los seres humanos, que los suelta como si fueran fardos y luego que se busquen la vida", ha señalado.

CRÍTICAS AL TRASLADO Y FALTA DE INFORMACIÓN

El dirigente aragonés ha asegurado que el Ejecutivo autonómico desconoce tanto el número exacto de personas trasladadas como su distribución por el territorio. "Creemos que son unos 45, por lo que nos han dicho, pero no sabemos nada. Si son 45, si son 50, si son más o menos, donde están, si están juntos o cada uno por su lado", ha explicado.

Preguntado por la posibilidad d que alguno haya sido enviado a Teruel o a otras localidades aragonesas, Nolasco ha respondido que no disponen de información. Según ha relatado, tienen constancia de que llegaron al aeropuerto durante la jornada anterior y de que algunas personas han contactado con entidades sociales para solicitar ayuda, pero ha recalcado que estas tampoco habrían recibido información previa.

"Lo que sabemos es que ayer llegaron al aeropuerto, si no me equivoco, y los soltaron. Y ya está", ha resumido. En este sentido, ha calificado la situación de "grave como pocas" y ha reprochado que el Gobierno de Aragón no haya tenido conocimiento del operativo hasta después de que se produjera.

Nolasco ha comparado este procedimiento con el de anteriores traslados, en los que, según ha indicado, al menos se comunicaba a la Comunidad Autónoma la llegada de estas personas, aunque ha criticado que se obligara al Ejecutivo aragonés a hacerse cargo de ellas. "Antes por lo menos avisaban a la Comunidad Autónoma y te obligaban y te extorsionaban para que te los quedaras. Ahora ya ni nos lo cuentan directamente, los traen por la noche, sin que nos enteremos, y los sueltan por las calles", ha manifestado.

ACUSACIONES AL GOBIERNO CENTRAL

El vicepresidente ha vinculado estos traslados con el tráfico de personas y ha sostenido que, a su juicio, el procedimiento beneficia a las redes que se lucran con esta actividad. "Esto solo beneficia al tráfico de personas, a las mafias que se lucran con ello y a las entidades que se quieren lucrar con ello", ha sostenido.

En su intervención, ha definido a la Delegación del Gobierno en Aragón como el "sicariato" del Ejecutivo central y ha acusado al Gobierno de actuar de forma unilateral. También ha calificado al Gobierno de Pedro Sánchez de "mafioso" y "criminal", y ha asegurado que continúa "cometiendo actos infames hasta el último minuto".

"Las personas honradas, las personas que quieren vivir en paz no sacan nada de esto", ha remarcado Nolasco, quien ha añadido que los propios migrantes podrían haber sido "engañados por estas mafias de tráfico de personas".

Por último, ha reiterado que la delegada del Gobierno debe aclarar el número de personas trasladadas, su identidad y sus condiciones sanitarias. "No sabemos absolutamente nada", ha recalcado, antes de reclamar de nuevo que sean devueltas "de manera inmediata" a sus países de origen.

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EuropaPress

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