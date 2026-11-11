Miles de andaluces desafían al mal tiempo y se manifiestan con motivo de la huelga general

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Sevilla, 11 nov (EFE).- Miles de personas se han manifestado esta tarde en varias capitales de Andalucía para exigir salarios dignos y vivienda asequible en el marco de la huelga general, unas marchas que han estado condicionadas por la meteorología adversa que ha conllevado su suspensión en Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla.

No obstante, a pesar que UGT y CCOO decidieron anular por precaución la marcha convocada en la capital andaluza, el Sindicato de Inquilinas y otras colectivos minoritarios han mantenido finalmente su movilización por las calles del centro de Sevilla.

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Esta marcha ha concentrado a centenares de personas con paraguas, que han desafiado la intensa lluvia tras una pancarta en la que podía leerse 'La vivienda nos cuesta la vida', y que ha contando con carteles como 'Trianeras levantaos, pedid casa y dignidad', 'Trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb' o 'Ser casero no es profesión'.

En Málaga, a pesar de la lluvia y el viento, con aviso naranja de la Aemet, varios miles de personas se han manifestado desde poco después de las 18.00 horas por la principal avenida del centro de la ciudad.

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Las reclamaciones del derecho a la vivienda han protagonizado las proclamas y los cánticos de los manifestantes, en una ciudad como la capital de la Costa del Sol especialmente tensionada por los precios para acceder a una vivienda.

La manifestación ha estado encabezada por integrantes del Sindicato de Inquilinas y de la plataforma 'Un techo por derecho', con los sindicatos mayoritarios y partidos de izquierda también en la protesta.

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"La lluvia no nos para, la casa está muy cara"; "Málaga para vivir y no para sobrevivir"; o "PSOE, PP, desahucian a la vez", han sido algunas de las proclamas.

En Granada, la manifestación principal por la vivienda ha tenido que ser paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que ha sido acordonada.

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Según han indicado a EFE fuentes policiales, la marcha -en la que se han registrado lluvia intermitente- se prevé retomar una vez que el grupo de los TEDAX desplazado al lugar haga las comprobaciones oportunas.

El incidente ha ocurrido poco antes de las 18:30 horas, cuando la manifestación transcurría, bajo la lluvia y en un ambiente festivo, por la céntrica Gran Vía, donde quedó parada para valorar si la marcha seguía por el recorrido previsto.

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En Almería, unas 2.200 personas, según los datos facilitados por la Policía Nacional, han desafiado igualmente a la lluvia para participar en la manifestación principal de la tarde convocada por los sindicatos UGT y CCOO.

La marcha ha partido de la Plaza de las Velas y ha descendido por la Avenida Federico García Lorca hasta culminar en el Anfiteatro de la Rambla.

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En Jaén, varios centenares de personas se han manifestado esta tarde, en medio de una fina lluvia, por el centro de la capital por la vivienda, los salarios, control de los precios y la protección de los servicios públicos.

La protesta, que ha partido desde la estación de Renfe, ha transcurrido con numerosos vítores reivindicativos de fondo.

Las convocatorias celebradas en Málaga, Granada, Jaén y Almería contrastan con la suspensión de las movilizaciones en todas las capitales de provincia de Andalucía occidental, a excepción finalmente de Sevilla, donde ha coincidido con el paso de la borrasca Charles por la comunidad.

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La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Emergencias (EMA), ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles localizados en 30 municipios de las provincias de Cádiz y Huelva en el que se alertó de la activación del aviso naranja por viento de hasta 120 kilómetros por hora. EFE

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