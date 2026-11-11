Espana agencias

Miles de andaluces desafían al mal tiempo y se manifiestan con motivo de la huelga general

Guardar

Sevilla, 11 nov (EFE).- Miles de personas se han manifestado esta tarde en varias capitales de Andalucía para exigir salarios dignos y vivienda asequible en el marco de la huelga general, unas marchas que han estado condicionadas por la meteorología adversa que ha conllevado su suspensión en Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla.

No obstante, a pesar que UGT y CCOO decidieron anular por precaución la marcha convocada en la capital andaluza, el Sindicato de Inquilinas y otras colectivos minoritarios han mantenido finalmente su movilización por las calles del centro de Sevilla.

PUBLICIDAD

Esta marcha ha concentrado a centenares de personas con paraguas, que han desafiado la intensa lluvia tras una pancarta en la que podía leerse 'La vivienda nos cuesta la vida', y que ha contando con carteles como 'Trianeras levantaos, pedid casa y dignidad', 'Trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb' o 'Ser casero no es profesión'.

En Málaga, a pesar de la lluvia y el viento, con aviso naranja de la Aemet, varios miles de personas se han manifestado desde poco después de las 18.00 horas por la principal avenida del centro de la ciudad.

PUBLICIDAD

Las reclamaciones del derecho a la vivienda han protagonizado las proclamas y los cánticos de los manifestantes, en una ciudad como la capital de la Costa del Sol especialmente tensionada por los precios para acceder a una vivienda.

La manifestación ha estado encabezada por integrantes del Sindicato de Inquilinas y de la plataforma 'Un techo por derecho', con los sindicatos mayoritarios y partidos de izquierda también en la protesta.

"La lluvia no nos para, la casa está muy cara"; "Málaga para vivir y no para sobrevivir"; o "PSOE, PP, desahucian a la vez", han sido algunas de las proclamas.

En Granada, la manifestación principal por la vivienda ha tenido que ser paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que ha sido acordonada.

Según han indicado a EFE fuentes policiales, la marcha -en la que se han registrado lluvia intermitente- se prevé retomar una vez que el grupo de los TEDAX desplazado al lugar haga las comprobaciones oportunas.

El incidente ha ocurrido poco antes de las 18:30 horas, cuando la manifestación transcurría, bajo la lluvia y en un ambiente festivo, por la céntrica Gran Vía, donde quedó parada para valorar si la marcha seguía por el recorrido previsto.

En Almería, unas 2.200 personas, según los datos facilitados por la Policía Nacional, han desafiado igualmente a la lluvia para participar en la manifestación principal de la tarde convocada por los sindicatos UGT y CCOO.

La marcha ha partido de la Plaza de las Velas y ha descendido por la Avenida Federico García Lorca hasta culminar en el Anfiteatro de la Rambla.

En Jaén, varios centenares de personas se han manifestado esta tarde, en medio de una fina lluvia, por el centro de la capital por la vivienda, los salarios, control de los precios y la protección de los servicios públicos.

La protesta, que ha partido desde la estación de Renfe, ha transcurrido con numerosos vítores reivindicativos de fondo.

Las convocatorias celebradas en Málaga, Granada, Jaén y Almería contrastan con la suspensión de las movilizaciones en todas las capitales de provincia de Andalucía occidental, a excepción finalmente de Sevilla, donde ha coincidido con el paso de la borrasca Charles por la comunidad.

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Emergencias (EMA), ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles localizados en 30 municipios de las provincias de Cádiz y Huelva en el que se alertó de la activación del aviso naranja por viento de hasta 120 kilómetros por hora. EFE

1011266

del-rro-ebg-bol-mma-gd/vg/jla

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general 11-N en España, última hora en directo: arrancan las manifestaciones tras cargas de los antidisturbios en la Gran Vía y más de 40 detenidos en todo el país

Los convocantes califican de “éxito absoluto” el parón y llaman a llenar las calles esta tarde

Huelga general 11-N en España, última hora en directo: arrancan las manifestaciones tras cargas de los antidisturbios en la Gran Vía y más de 40 detenidos en todo el país

Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva

El jefe de campaña de Vox justificó la posición del partido invocando la decisión de su departamento jurídico de cambiar el “paradigma” en la gestión de las entrevistas de su candidato

Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La investigación de Maldita.es localizó más de 1.000 vídeos explícitos de abuso sexual infantil, con un total de 48 millones de visualizaciones acumuladas

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

El patrimonio de Alberto Núñez Feijóo: tres viviendas, dos garajes, una finca rústica y casi 770.000 euros en inversiones y ahorros

El líder del Partido Popular, que este miércoles visita ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, declaró seis propiedades inmobiliarias y más de 769.000 euros en activos financieros

El patrimonio de Alberto Núñez Feijóo: tres viviendas, dos garajes, una finca rústica y casi 770.000 euros en inversiones y ahorros

La Justicia catalana declara a una vecina propietaria de un parking que una empresa nunca reclamó tras 50 años usándola

La magistrada destacó en su resolución que no consta ningún litigio previo acerca de la situación del inmueble y que el titular registral nunca instó cambios en el Catastro ni en la domiciliación del IBI

La Justicia catalana declara a una vecina propietaria de un parking que una empresa nunca reclamó tras 50 años usándola
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Justicia catalana declara a una vecina propietaria de un parking que una empresa nunca reclamó tras 50 años usándola

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: ¿un miércoles con demanda de domingo?

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

ECONOMÍA

Huelga general 11-N en España, última hora en directo: arrancan las manifestaciones tras cargas de los antidisturbios en la Gran Vía y más de 40 detenidos en todo el país

Huelga general 11-N en España, última hora en directo: arrancan las manifestaciones tras cargas de los antidisturbios en la Gran Vía y más de 40 detenidos en todo el país

La reflexión del presidente de una cadena de supermercados: “Necesitamos que las empresas paguen más para que nuestros hijos puedan comprar un piso con sus sueldos”

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico