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Más de 50.000 personas exigen medidas por la vivienda en la marcha central de Barcelona

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(Actualiza la NA3347 con los datos de participación en la manifestación central)

Barcelona, 11 nov (EFE).- Gritos para exigir medidas ante la crisis de vivienda, repique de llaves y lemas a favor de continuar "la lucha" han protagonizado la manifestación central de la huelga general en Barcelona, que ha reunido unas 55.000 personas por el centro de la ciudad, según la Guardia Urbana.

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La marcha, promovida por el Sindicat de Llogateres y los principales sindicatos, CC.OO. y UGT, ha comenzado poco ante de las seis de la tarde en Jardinets de Gràcia y ha discurrido por paseo de Gràcia.

El Sindicat de Llogateres ha dado por desconvocada la manifestación alrededor las 19:00 horas, cuando la cabecera ha llegado a las puertas de la plaza Catalunya, si bien miles de personas continúan hacia la plaza Urquinaona una marcha que ha sido convocada por múltiples entidades.

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La manifestación central de la huelga general en Barcelona ha reunido a 55.000 personas, según la Guardia Urbana, si bien los organizadores han elevado la cifra a 400.000 personas.

En la marcha, encabezada por una pancarta con el lema "¡Vivir! No sobrevivir, contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", se han escuchado gritos como "sindicato, fuerza sindicato", "tenemos las llaves de todos vuestros pisos" o "la lucha sigue, cueste lo que cueste".

Entre los miles de personas convocadas se han exhibido carteles y camisetas con lemas como "Nos quedamos", "Ser neutral no paga la renta" o "Sin casa no hay educación".

El secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, ha dicho en declaraciones a los periodistas que "el seguimiento de la huelga ha sido absoluto", por lo que ha pedido a la clase política que "escuche y legisle" y a las patronales, que se sienten a las mesas a negociar.

"La gente ha hablado, ha parado, y ha dicho que basta y que ahora es necesario hacer nuevas políticas; que ahora quieren llegar a final de mes y que se regule la vivienda", ha señalado.

Por su parte, la secretaria general de CC.OO. en Cataluña, Belén López, ha celebrado la movilización "masiva" por las calles de Barcelona esta tarde y ha dicho a la patronal y los políticos: "Que tomen nota".

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha dicho a la derecha que está "echando gasolina a un fuego que arde y se van a quemar", y a la izquierda le ha pedido que deje de ser "cobarde con el poder inmobiliario". "Vamos a despertar y vamos a por todas", ha añadido.

Por otro lado, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y Solidaritat Obrera (SO) habían convocado también para esta tarde otra marcha al margen de la manifestación central de Barcelona, porque no estaban de acuerdo con la estrategia de CC.OO., UGT y el Sindicat de Llogateres en esta huelga general.

"Esta huelga general no es ningún favor al PSOE. Es una huelga contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, lo que incluye al PSOE y a sus socios", ha asegurado la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, al inicio de esta marcha en la plaza Verdaguer.

La portavoz de SHSC, que ha manifestado que las cúpulas de CC.OO. y UGT "no son bienvenidas", ha reclamado "expropiar de forma masiva todos los pisos de grandes tenedores" y ha apostado por "la construcción de una alternativa política que represente al socialismo".

La marcha, que se dirige hacia Arc de Triomf, la encabeza una pancarta con el mensaje 'Contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos' .

Los manifestantes exhiben carteles con mensajes como 'La vivienda es un derecho, no un negocio', 'Buitres, go home' o 'La casa para quien la habita'.

También han lanzado consignas como 'No puede ser: gente sin casa y casa sin gente', 'Huelga, huelga, huelga general' o 'Fuera rentistas de nuestros barrios'. EFE

(Foto) (Vídeo)

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