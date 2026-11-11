Mariano Barroso: "Vivimos en una cultura narcisista donde la muerte nos parece impensable"

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 11 nov (EFE).- El fallecimiento de 50 escolares y tres adultos en una explosión de gas en Ortuella (Vizcaya) ocurrida en 1980 es el origen de la película 'El niño', en la que Mariano Barroso explora cómo sobrellevar el duelo en una "cultura narcisista" en la que "la muerte nos parece algo impensable", ha asegurado a EFE el cineasta.

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Esta reflexión cinematográfica, una película original de Netflix basada en una novela homónima de Fernando Aramburu, está protagonizada por Belén Cuesta y Karra Elejalde, y se estrena este viernes en cines. Su argumento se ha puesto "lamentablemente de actualidad", ha reconocido el director, por el accidente de dos trenes en Urda (Toledo) en el que han muerto 69 personas.

"Llenamos páginas de periódicos y también intentamos olvidar cuanto antes", remarca el director de 'Éxtasis' sobre estas tragedias, motivo, en su opinión, por el que se ha podido olvidar la terrible explosión en un colegio público que costó la vida a medio centenar de niños de entre 5 y 6 años.

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Un olvido que también pudo favorecer el hecho de que aquel tremendo accidente ocurriese en un momento en el que los sangrientos atentados de ETA eran cotidianos, reflexiona el realizador catalán de 66 años que, como en otras películas, pone el foco en las interpretaciones dramáticas de sus protagonistas.

El personaje de Karra Elejalde ('Ocho apellidos vascos', 'Arriba tutto'), que interpreta al abuelo de uno de los niños fallecidos, se resiste a esa desmemoria e intenta solapar el dolor teniendo presente al niño, obrando como si estuviera.

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"Yo dejo al albedrío del espectador si quiere pensar que se me ha ido la pinza o que he tomado una alternativa", explica Elejalde, que remarca que hay muchas culturas, como la mexicana, "que tratan el hecho de relacionarse con los seres queridos fallecidos de otro modo".

Para el actor alavés de 66 años, mantener tan presente a su nieto no significa que a su personaje se le haya ido la chaveta. "Solo hace falta no tener miedo a hacer el ridículo o a lo que digan de ti y gestionar el dolor como tú consideres que puedes hacerlo", resalta.

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Una particular visión del mundo que intenta entender su hija Mariaje, interpretada por Belén Cuesta, ganadora del Goya por 'La trinchera infinita', mientras lidia con su propio e inmenso dolor.

"Toda su existencia gira en torno a esa maternidad que ha sido arrebatada tan trágicamente. Cuando te golpea una tragedia así creo que al final las personas tendemos a la supervivencia y cada uno se agarra a lo que puede", subraya la intérprete de 42 años.

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En el caso de su personaje, no intenta sustituir algo que es imposible de reemplazar como es su hijo sino "volver a encontrar su propia identidad, muy anclada al hecho de la maternidad y de cuidar", también a su padre y a su marido, que interpreta Pep Ambròs ('Cuéntame cómo pasó', 'La virgen roja').

"Para mí ha sido interesante ver que cada duelo es absolutamente personal e intentar comprender esa lógica. Uno a lo mejor imagina cómo va a reaccionar y para nada es así", dice la actriz, para quien "hay algo muy bonito en intentar comprender esta lógica".

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Según Mariano Barroso, que también firma el guión, en toda la película hay un proceso en el que el padre está "intentando darle una lección a la hija" para ayudarle a sobrellevar su duelo.

"La directriz más importante, donde más hincapié hizo Mariano en mi personaje es: 'Tú adoras a tu hija. Solo quiero que me des amor por tu hija'", remarca al respecto Elejalde, lo que no significa que sus personajes vayan a ver las cosas del mismo modo ni que vayan a evitar tener desencuentros.

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Barroso, que graba una primera parte de la película cargada de tensión desde que se escucha la explosión hasta que se confirman las peores noticias, asegura que esta es al final "una historia de superación, y de las distintas maneras para lograrlo".

"Es una película llena de esperanza en tanto en cuanto los personajes lo que necesitan es encontrar ese camino para seguir viviendo. Y eso es lo que al final define la dignidad con la que cada uno se comporta", concluye. EFE

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(Vídeo)