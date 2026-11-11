Madrid, un bastión tradicional del PP clave para las aspiraciones de Feijóo

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Juan Vargas

Madrid, 11 nov (EFE).- La tradicional inclinación a la derecha de la Comunidad de Madrid, una región uniprovincial que reparte 38 de los 350 escaños del Congreso, es uno de los factores en los que reposan buena parte de las esperanzas electorales del PP de Alberto Núñez Feijóo, aunque paradójicamente también se presume un territorio clave para la izquierda alternativa al PSOE.

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El PP no solo tiene en Madrid uno de sus principales graneros de votos, sino también a algunos de sus valores políticos de mayor proyección nacional, en especial la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien ha actuado reiteradamente como punta de lanza de la oposición a Pedro Sánchez.

La hegemonía electoral del PP en la Comunidad de Madrid ha sido una constante en las últimas cuatro décadas, y en ese período solo se fracturó en 2019, cuando el PSOE-M ganó sus primeros comicios autonómicos desde 1987 -aunque el PP de Díaz Ayuso, desconocida entonces, retuvo el Gobierno con el apoyo de Cs y Vox- y fue la fuerza más votada en las dos convocatorias de elecciones generales -la única vez que ha ocurrido desde 1986-.

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Más allá de ese 'annus horribilis', Madrid ha sido tierra fértil para el PP, que apuntaló desde esta región grandes triunfos como los de las elecciones generales del 2000 o en 2011; en ambos casos, los 'populares' se llevaron más del 50 % del voto madrileño y consiguieron sendas mayorías absolutas en el Congreso.

En la última década, la irrupción de Ciudadanos en primer lugar y, después de Vox, ha privado al PP de la exclusividad del voto de derechas, que, no obstante, sigue siendo mayoritario: en las generales de 2023, el PP (40,55 %, 16 escaños) y Vox (14,03 %, 5 escaños) concentraron con creces más de la mitad del escrutinio.

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En las elecciones autonómicas celebradas ese mismo año los dos partidos sumaron un porcentaje de voto prácticamente idéntico, pero con una distribución distinta: el PP obtuvo el 47,32 %, mientras que Vox se quedó en un 7,35 %.

La capacidad de retener ese voto fluctuante entre ambas formaciones es un reto para Núñez Feijóo y ha sido uno de los grandes logros de Díaz Ayuso, que en los últimos días ha ido cobrando cierta presencia en la campaña del PP.

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En cuanto al PSOE, su objetivo es capitalizar las movilizaciones sociales ocurridas en las últimas semanas en la capital -como las protestas por el desahucio de Maricarmen Abascal y la posterior acampada en la Puerta del Sol- para salir del estancamiento que refleja su historial electoral de los últimos quince años.

En ese período, y salvo en las elecciones de 2015 y 2016, cuando ni siquiera fueron la segunda fuerza más votada en Madrid, los socialistas han obtenido con regularidad 10 u 11 escaños en la circunscripción madrileña, donde no alcanzan el 30 % del voto desde 2008.

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Ello a pesar de que viene ofreciendo mejores resultados en las elecciones generales que en las autonómicas, como quedó claro en 2023: en mayo el PSOE obtuvo 614.296 votos en los comicios regionales (el 18,18 %), pero en las generales de julio mejoró a 1.004.599 votos (el 27,84 %).

A ese dato y al liderazgo de Sánchez apelarán desde el PSOE-M en lo que será el primer examen electoral al ministro Óscar López desde que, en diciembre de 2024, asumiera la secretaría general de una federación lastrada por la inestabilidad en los últimos años.

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A pesar del mencionado dominio de la derecha, los 38 escaños que reparte Madrid dan mucho de sí y, habitualmente, algunos de ellos han ido a parar a la izquierda del PSOE. Ahora queda lejos, pero en la doble convocatoria de 2015 y 2016 Madrid fue uno de los lugares donde Podemos consumó el 'sorpasso' al PSOE, rebasando la frontera del 20 % del voto.

En fechas más recientes, Más Madrid ha sido uno de los actores clave en el espacio Sumar/Frente Amplio, gozando de una posición de fuerza ganada con su desempeño en la política autonómica, donde ejerce como líder de la oposición al PP tras haber batido al PSOE, por estrecho margen, en los comicios regionales de 2021 y 2023.

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El diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado es el 'número uno' en la papeleta de Frente Amplio en Madrid, mientras que en Podemos es Irene Montero quien encabeza la lista de Madrid, una de las circunscripciones donde el partido morado tiene opciones de obtener representación.

En las generales de 2023, Sumar obtuvo en Madrid 557.780 votos, el 15,46 %, que se tradujeron en seis escaños. Un resultado positivo -tres puntos por encima de su porcentaje de voto general-, pero peor del que obtuvieron por separado, en las autonómicas celebradas dos meses antes, Más Madrid (620.631 votos, el 18,36 %) y Unidas Podemos (161.032, un 4,76 %). EFE

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