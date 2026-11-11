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Madrid cifra en un 9,6 % el seguimiento de la huelga en su sector público: "un fracaso"

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Madrid, 11 nov (EFE).- El Gobierno madrileño ha cifrado en un 9,6 % el seguimiento de la huelga general de este miércoles en el sector público autonómico, lo que a su parecer muestra que la convocatoria ha sido "un rotundo y auténtico fracaso, mayúsculo, de los sindicatos" y también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha precisado que, en los colegios públicos -donde además hay una huelga indefinida desde el 14 de octubre-, el seguimiento era del 19,9 % a las 10.00 horas y ha alcanzado el 30 % a mediodía.

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En los colegios concertados, en cambio, el seguimiento "no llega al 3 %".

En el ámbito sanitario, la Comunidad ha registrado un seguimiento del 5 % en los hospitales y del 7 % en Atención Primaria.

En Metro de Madrid, el seguimiento de la huelga a mediodía es del 24,9 %, mientras que en los centros de día y residencias el dato es del 4,9 % en el turno de noche y del 10 % en el diurno.

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Por último, en la Administración de Justicia, el seguimiento de la huelga era del 8,5 % a las 10.00 horas.

Por otro lado, García Martín ha aseverado que los sindicatos "han puesto en riesgo a los trabajadores", además de a los autónomos, empresas y servicios públicos, por "mero tacticismo político", mostrando que son "un mero apéndice al servicio del 'sanchismo".

En este sentido, el portavoz ha lamentado las "incidencias" ocurridas durante la mañana, con "carreteras cortadas en algunos accesos a Madrid", contenedores "quemados" en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid o cerraduras "selladas" en algunos colegios e institutos.

García Martín también ha denunciado que se "han vandalizado los cristales" de la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Asimismo, ha subrayado que se han visto "andenes colapsados a propósito" en la Línea 5 de Metro, concretamente en la estación de Callao.

Por todo ello, ha exigido a los sindicatos que "respeten también el derecho de los trabajadores que quieren acudir a sus puestos de trabajo".

Y ha insistido en subrayar que esta es una huelga "política y sin sentido", propiciada por "unos dirigentes sindicales que quieren mantener sus privilegios tras ocho años que han estado con las pancartas enrolladas". EFE

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