Madrid cifra en un 9,6 % el seguimiento de la huelga en su sector público: "un fracaso"

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Madrid, 11 nov (EFE).- El Gobierno madrileño ha cifrado en un 9,6 % el seguimiento de la huelga general de este miércoles en el sector público autonómico, lo que a su parecer muestra que la convocatoria ha sido "un rotundo y auténtico fracaso, mayúsculo, de los sindicatos" y también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha precisado que, en los colegios públicos -donde además hay una huelga indefinida desde el 14 de octubre-, el seguimiento era del 19,9 % a las 10.00 horas y ha alcanzado el 30 % a mediodía.

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En los colegios concertados, en cambio, el seguimiento "no llega al 3 %".

En el ámbito sanitario, la Comunidad ha registrado un seguimiento del 5 % en los hospitales y del 7 % en Atención Primaria.

En Metro de Madrid, el seguimiento de la huelga a mediodía es del 24,9 %, mientras que en los centros de día y residencias el dato es del 4,9 % en el turno de noche y del 10 % en el diurno.

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Por último, en la Administración de Justicia, el seguimiento de la huelga era del 8,5 % a las 10.00 horas.

Por otro lado, García Martín ha aseverado que los sindicatos "han puesto en riesgo a los trabajadores", además de a los autónomos, empresas y servicios públicos, por "mero tacticismo político", mostrando que son "un mero apéndice al servicio del 'sanchismo".

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En este sentido, el portavoz ha lamentado las "incidencias" ocurridas durante la mañana, con "carreteras cortadas en algunos accesos a Madrid", contenedores "quemados" en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid o cerraduras "selladas" en algunos colegios e institutos.

García Martín también ha denunciado que se "han vandalizado los cristales" de la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Asimismo, ha subrayado que se han visto "andenes colapsados a propósito" en la Línea 5 de Metro, concretamente en la estación de Callao.

Por todo ello, ha exigido a los sindicatos que "respeten también el derecho de los trabajadores que quieren acudir a sus puestos de trabajo".

Y ha insistido en subrayar que esta es una huelga "política y sin sentido", propiciada por "unos dirigentes sindicales que quieren mantener sus privilegios tras ocho años que han estado con las pancartas enrolladas". EFE

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