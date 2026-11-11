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Los piquetes provocan cortes en la A-2 y Ronda Litoral y bloquean centros como Mercabarna

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Barcelona, 11 nov (EFE).- Los piquetes informativos desplegados por los principales sindicatos convocantes de la huelga general, CCOO y UGT de Catalunya, han empezado a cortar carreteras en diversos puntos de Cataluña, como la A-2 o la Ronda Litoral, y a bloquear el acceso a polígonos industriales y a centros estratégicos como Mercabarna.

Según detalla el Servei Català del Trànsit, a esta hora hay una decena de puntos de la red viaria catalana afectados por manifestaciones.

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Las protestas han provocado cortes en la A-2 entre Cornellà de Llobregat y Sant Joan Despí, en la C-25 en Calldetenes (Barcelona), en la BV-4511 en Sant Fruitós de Bages así como la Ll-11 en Lleida, todas ellas también por manifestación.

También está cortada la B-10, la Ronda Litoral, en dos puntos, y en esta misma vía también está cortada la salida 18A.

Los piquetes informativos también provocan el corte de varias salidas en la A-2 en Alcoletge y en Tàrrega, en Lleida, y protestan también en la AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda y Barberà el Vallès, en Barcelona, lo que implica el corte de la salida 145.

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También está afectada por las protestas la B-140 en Santa Perpètua de Mogoda, con el acceso al CIM Vallès bloqueado.

Desde medianoche también hay numerosos piquetes informativos desplegados en polígonos industriales estratégicos de Cataluña, como los accesos a la planta de Seat en Martorell (Barcelona).

Anoche ya se colocó un piquete informativo en los accesos a Mercabarna y esta madrugada los sindicatos también se han movilizado en distintos puntos del polígono de la Zona Franca de Barcelona, como en las cocheras de TMB para garantizar que solo salen los servicios mínimos de autobús autorizados por la Generalitat.  EFE

jd/hm/cmm

(foto)

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