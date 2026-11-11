Los piquetes informativos en Madrid se plantan en carreteras, en el metro y en Mercamadrid

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Madrid, 11 nov (EFE).- Los piquetes informativos han dificultado a primeras horas de esta mañana de huelga general varios accesos a las principales carreteras de entrada en Madrid y se han plantado en las cocheras de los autobuses de la EMT, además de protagonizar incidentes en Mercamadrid.

En el mercado central de abastecimiento Mercamadrid, la mayor plataforma de distribución de alimentos de España, la policía ha cargado contra varios piquetes esta madrugada y 13 personas han resultado heridas mientras otra ha sido detenida por lanzar una valla a un agente nacional, según ha denunciado CCOO.

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Mercamadrid registra una "ligera menor entrada de mercancía" a sus instalaciones pero fuentes de la entidad han señalado a EFE que los "mercados están abiertos".

Otros piquetes han actuado en distintos distritos madrileños y CCOO ha señalado que miles de personas han paralizado centros de trabajo.

Las estaciones de tren y las cocheras de transporte público han reducido al mínimo su actividad y la presencia de piquetes aumenta según comienza el día, ha señalado también CCOO.

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Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido de forma cautelarísima los servicios mínimos acordados por el Gobierno de la Comunidad madrileña para la jornada de huelga general de este miércoles en los sectores de justicia, educación y transporte a excepción de los previstos para el Metro, que circula por encima de los servicios mínimos estipulados.

En las instalaciones de la EMT en Entrevías han estado presentes las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero que, a través de la red social X, han denunciado las cargas contra los piquetes en Mercamadrid.

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La formación morada ha recalcado en la red social X que "Basta ya de represión contra los trabajadores y los piquetes que ejercen su derecho a la #HuelgaGeneral".

Asimismo unas trescientas personas de los comités de barrio han cortado la A-42 a la altura de Plaza Elíptica a las 08:15 horas con carteles llamando a la huelga general y "Contra el rentismo y sus Gobiernos".

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"Expropiemos a los culpables", para que la gente no pueda entrar a Madrid a trabajar porque "hay que cambiar el modelo de vivienda", ha avisado el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

En la plaza de Legazpi ha habido un piquete informativo del Sindicato de Inquilinas y una bicicletada de trabajadores en huelga con vehículos de Bicimad por el paseo de las Delicias sobre las 09:15 horas llamando a la huelga.

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Por otra parte, a primeras horas de la mañana se han producido cortes puntuales en varias carreteras de entrada a Madrid, como en la autovía A-6, en el acceso de Aravaca.

En la A-5 a la altura de San José de Valderas, otros piquetes informativos han cortado la carretera durante 20 minutos hasta que han sido disueltos por la Policía, mientras que en la M-30 se han producido cortes puntuales en esta carretera de circunvalación. EFE

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