Los piquetes informativos dificultan el acceso a la capital de Madrid por carretera

Guardar

Madrid, 11 nov (EFE).- Los primeros piquetes informativos por la huelga general convocada este miércoles han dificultado la circulación en varias de las principales carreteras de acceso a la capital, provocando cortes e impidiendo el acceso de los vehículos.

En la autovía A-6, en el acceso a Aravaca sentido Madrid, un grupo de manifestantes ha cortado la carretera y está provocando retenciones de varios kilómetros.

PUBLICIDAD

Previamente, en la carretera A-5, en el acceso a Madrid por Alcorcón, a la altura de San José de Valderas, otro piquete informativo ha cortado la carretera sobre las 06:40 horas durante 20 minutos hasta que han sido disueltos por la Policía. EFE