Los piquetes informativos dificultan el acceso a la capital de Madrid por carretera

Madrid, 11 nov (EFE).- Los primeros piquetes informativos por la huelga general convocada este miércoles han dificultado la circulación en varias de las principales carreteras de acceso a la capital, provocando cortes e impidiendo el acceso de los vehículos.
En la autovía A-6, en el acceso a Aravaca sentido Madrid, un grupo de manifestantes ha cortado la carretera y está provocando retenciones de varios kilómetros.
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Previamente, en la carretera A-5, en el acceso a Madrid por Alcorcón, a la altura de San José de Valderas, otro piquete informativo ha cortado la carretera sobre las 06:40 horas durante 20 minutos hasta que han sido disueltos por la Policía. EFE
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