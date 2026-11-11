Los piquetes informativos denuncian "bloqueos policiales" en Extremadura

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Mérida, 11 nov (EFE).- Los sindicatos convocantes de la huelga general exigirán explicaciones a la Delegación del Gobierno en Extremadura ante "los bloqueos policiales" que les impiden ejercer su labor en los centros de trabajo, donde se han registrado algunos empujones entre sindicalistas y agentes policiales.

A lo largo de esta noche, los piquetes informativos de la huelga general por "la vivienda y los salarios" han recorrido algunos centros de trabajo y polígonos industriales de varias ciudades extremeñas, como Mérida, Badajoz y Cáceres, donde los sindicalistas tratan de sensibilizar a los trabajadores para que la secunden.

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Sin embargo, tanto CCOO y UGT como representantes del sindicato '25 de marzo' y de la Plataforma de Inquilinas por la Vivienda han criticado la actuación policial de "bloquear" la actividad de los piquetes informativos.

En Mérida, esta situación se ha repetido ante la puertas tanto de la empresa concesionaria del servicio de limpieza como de la concesionaria del transporte urbano, así como en una empresa de alimentación y en una de distribución de paquetería.

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Aunque la intención de los piquetes era acceder al interior de las instalaciones, efectivos de la Policía Nacional han impedido que el grupo pudiera entrar entre algunos empujones y han instado a los sindicatos a que eligieran a cuatro o cinco representantes.

En la empresa de limpieza (FCC), este grupo más reducido ha entrado al recinto , pero desde "la dirección" se les ha solicitado que se marcharan. En la empresa Vectalia de transportes, una delegación sindical ha entrado pero no ha podido reunirse con los trabajadores.

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A las puertas de esta última se han registrado algunos empujones entre sindicalistas y policías, algunos de ellos con escudos, cuando los autobuses del servicio mínimo salían del recinto. En el centro logístico de Día, también se han registrado algunos momentos de tensión y ni siquiera los piquetes han podido entrar.

Ante las puertas de la empresa de transportes Vectalia, la líder regional de UGT, Patrocinio Sánchez, en declaraciones a EFE, ha anunciado que solicitará explicaciones a la Delegación del Gobierno ante el "tremendo despliegue policial".

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"Es impresionante e inasumible. Venimos a informar y nos encontramos con policías con escudos... nuestro derecho a la huelga se está mermando", ha dicho Sánchez. "No nos apetece -ha continuado-que nos den palos".

Para la secretaria general de CCOO en Extremadura, María Berrocal, el balance de respaldo a la huelga es "positivo" a falta, no obstante, de los primeros datos en el inicio de los turnos de la mañana. "En empresas donde hay una fuerte sindicalización, se está secundando más la huelga", ha agregado a EFE.

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Berrocal también ha criticado las dificultades que los sindicatos se están encontrando para ejercer la labor a través de los piquetes informativos. "Nos es imposible acceder a los trabajadores y las trabajadoras para informarles", ha añadido.

"Cuando los sindicatos denunciamos abusos en las empresas no vemos a la Policía, pero ahora aquí, sí", ha dicho Daniel Hierro, del sindicato '25 de marzo'.

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Hierro ha destacado la presencia de gente joven en estos piquetes informativos, por lo que "el relevo generacional de denuncia está asegurado".

"Que se olviden de que la juventud y la clase trabajadora va a asumir la desigualdad y los problemas en el acceso a la vivienda", ha dicho en referencia a los gobiernos.

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En Cáceres, los piquetes inician su recorrido en la empresa Catelsa para continuar hacia el polígono industrial de Capellanías y la empresa de autobuses urbanos, mientras que en Badajoz tienen previsto acudir a Panadería Extremeña, MercaBadajoz, empresa de autobuses, Corte Inglés y sede de la Seguridad Social, entre otros centros de trabajo.

También tienen en agenda acudir varias empresas en Don Benito, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Zafra, entre otras localidades. EFE

(foto) (vídeo)