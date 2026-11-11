Los piquetes cortan una veintena de carreteras de Cataluña, como la AP-7, la A-2 y la B-10

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Barcelona, 11 nov (EFE).- Los piquetes informativos desplegados por los principales sindicatos en el inicio de la huelga general cortan hacia las 6.30 horas de esta mañana una veintena de puntos de la red viaria de Cataluña, entre ellos en la autopista AP-7, la autovía A-2 y la B-10, también conocida como la Ronda del Litoral de Barcelona.

Según detalla el Servei Català del Trànsit, en la provincia de Barcelona los cortes se están produciendo en la B-10, cortada en la salida 18A en L'Hospitalet de Llobregat en sentido Trinitat y a la altura de Colón, en la capital catalana, en los dos sentidos de la marcha, donde han irrumpido unas doscientas personas.

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También hay cortes por manifestaciones en la AP-7, en la salida 145 en Santa Perpètua de Mogoda, en la A-2, entre El Prat de Llobregat y Sant Joan Despí en sentido Barcelona (nudo del Llobregat) y en la B-140, en el acceso al CIM Vallès, en Santa Perpètua de Mogoda.

Igualmente se están produciendo cortes de tráfico en la C-25 en Calldetenes, en sentido Lleida, en la BV-4511, en Sant Fruitós de Bages, en ambos sentidos de la marcha, y en la B-40, donde está cortado el acceso a la A-2 desde Esparreguera.

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En la provincia de Lleida se encuentra cortada la autovía A-2 en Alcoletge, en la salida 467, que enlaza con la C-13, y también en Tàrrega, en la salida 507, que enlaza con la C-14.

Del mismo modo hay cortes en la C-13 que afectan al polígono industrial de Lleida, y en la N-240, en el cruce con la C-13.

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En Tarragona se encuentra cortada la T-750 en la Pobla de Mafumet, en ambos sentidos de la marcha.

Por su parte, en Girona se encuentra cortada la autopista AP-7 en Cardedeu, en sentido Barcelona, y en Sant Gregori, en los dos sentidos de la marcha.

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Asimismo, se producen alteraciones de tráfico en la C-66 en Celrà, una carretera en la que también se está celebrando una bicicletada entre Banyoles y Cornellà del Terri. EFE