Espana agencias

Los piquetes cortan más de treinta carreteras de Cataluña, como la AP-7, la A-2 y la B-10

Guardar

(Actualiza la EC3013 con nuevos cortes en la red viaria de Cataluña)

Barcelona, 11 nov (EFE).- Los piquetes informativos desplegados por los principales sindicatos en el inicio de la huelga general cortan pasadas las 7:00 horas de esta mañana más de treinta puntos de la red viaria de Cataluña, entre ellos en la autopista AP-7, la autovía A-2 y la B-10, también conocida como la Ronda del Litoral de Barcelona.

PUBLICIDAD

Según detalla el Servei Català del Trànsit, en la provincia de Barcelona los cortes se están produciendo en la B-10, cortada en la salida 18A en L'Hospitalet de Llobregat en sentido Trinitat y a la altura de Colón, en la capital catalana, en los dos sentidos de la marcha, donde han irrumpido unas doscientas personas.

Este corte en la Ronda del Litoral de Barcelona afecta especialmente los accesos al puerto de la capital catalana y al polígono de la Zona Franca.

PUBLICIDAD

La autopista AP-7 concentra numerosos cortes por manifestaciones, como en la salida 145 en Santa Perpètua de Mogoda, en Llinars del Vallès, en sentido Tarragona, en un punto entre Llinars del Vallès y Cardedeu, en sentido Girona, en Subirats, igualmente en sentido Girona, y en Cerdanyola del Vallès, en ambos sentidos de la marcha.

La B-23 se encuentra cortada entre Sant Just Desvern y Sant Joan Despí, en sentido Barcelona, y en Molins de Rei en ambos sentidos de la marcha, lo que afecta a los accesos a la capital catalana.

Del mismo modo están afectados los accesos a Barcelona por la C-58 y C-33, con cortes en Montcada i Reixac, y el Nudo de la Trinitat. La C-58 tambié se encuentra cortada en Sant Quirze del Vallès en sentido Barcelona.

Asimismo se producen cortes en la A-2, entre El Prat de Llobregat y Sant Joan Despí en sentido Barcelona (nudo del Llobregat) y en la B-140, en el acceso al CIM Vallès, en Santa Perpètua de Mogoda.

Igualmente se están produciendo cortes de tráfico en la C-25 en Calldetenes, en sentido Lleida, en la BV-4511, en Sant Fruitós de Bages, en ambos sentidos de la marcha, y en la B-40, donde está cortado el acceso a la A-2 desde Esparreguera.

Otras carreteras de la provincia de Barcelona afectados por los cortes son la C-16, en Sant Fruitós de Bages, la C-35, en Parets del Vallès, la autopista C-32 en Mataró, en los dos sentidos de la marcha y la C-1413a en Sant Cugat del Vallès, también en ambos sentidos.

En la provincia de Lleida se encuentra cortada la autovía A-2 en Alcoletge, en la salida 467, que enlaza con la C-13, y también en Tàrrega, en la salida 507, que enlaza con la C-14.

Del mismo modo hay cortes en la Ll-11 en la capital leridana, en la C-13, que afecta al polígono industrial de Lleida, en la N-240, en el cruce con la C-13, y en la N-260 en Sort.

En Tarragona se encuentra bloqueada la T-750 en la Pobla de Mafumet, en ambos sentidos de la marcha, la C-14 en Reus, en los dos sentidos de la marcha y la A-27, en la entrada y salida del puerto de la capital tarraconense.

Por su parte, en Girona se producen alteraciones de tráfico en la C-66 en Celrà, una carretera en la que también se está celebrando una bicicletada entre Banyoles y Cornellà del Terri.

En la Vall d'en Bas se están produciendo cortes en la C-152 y en la C-37, en la rotonda del kilómetro 172. EFE.

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Seguimos el primer paro del país en 14 años, a las puertas del inicio de la campaña electoral

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Ada Colau se moja con las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’: “Podría tener más de 400.000 euros, pero tengo menos de 10.000”

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre ha visitado este martes a David Broncano, con quien ha hablado de su patrimonio, su vida sexual y sus propuestas políticas

Ada Colau se moja con las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’: “Podría tener más de 400.000 euros, pero tengo menos de 10.000”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

Como todos los días, el precio de hoy de los carburantes en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

La última huelga general contra un Gobierno socialista: así fue el pulso de los sindicatos a Zapatero en plena crisis económica

La rebaja salarial a los funcionarios, la congelación de las pensiones y la reforma laboral llevaron a UGT y CCOO a romper con el Ejecutivo, que mantuvo sus medidas pese a la protesta del 29 de septiembre de 2010

La última huelga general contra un Gobierno socialista: así fue el pulso de los sindicatos a Zapatero en plena crisis económica

La muerte de un policía nacional en Oviedo reactiva el debate para reconocerles como profesión de riesgo: “En un mismo coche patrulla hay agentes que tienen la jubilación anticipada y otros que no”

La policía autonómica y la local sí cuentan con este reconocimiento, que otorga además mayor protección laboral y el reconocimiento de enfermedades y lesiones derivadas de la profesión

La muerte de un policía nacional en Oviedo reactiva el debate para reconocerles como profesión de riesgo: “En un mismo coche patrulla hay agentes que tienen la jubilación anticipada y otros que no”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La última huelga general contra un Gobierno socialista: así fue el pulso de los sindicatos a Zapatero en plena crisis económica

La última huelga general contra un Gobierno socialista: así fue el pulso de los sindicatos a Zapatero en plena crisis económica

La muerte de un policía nacional en Oviedo reactiva el debate para reconocerles como profesión de riesgo: “En un mismo coche patrulla hay agentes que tienen la jubilación anticipada y otros que no”

11-N, España va a una huelga general inédita: a 18 días de unas elecciones generales anticipadas y única en Europa con las Cortes disueltas

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

ECONOMÍA

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

Los piquetes provocan cortes en la A-2 y Ronda Litoral y bloquean centros como Mercabarna

Comprar una vivienda ya exige 3.000 euros de sueldo y un ahorro de 76.000: es lo que pide el banco de media para conceder una hipoteca

Las comisiones e incentivos que completan tu salario ya no dependerán de cumplir unos objetivos que la empresa no te ha explicado: “Debe informar por escrito del cálculo y los criterios”

DEPORTES

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano