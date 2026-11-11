Los piquetes cortan más de treinta carreteras de Cataluña, como la AP-7, la A-2 y la B-10

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(Actualiza la EC3013 con nuevos cortes en la red viaria de Cataluña)

Barcelona, 11 nov (EFE).- Los piquetes informativos desplegados por los principales sindicatos en el inicio de la huelga general cortan pasadas las 7:00 horas de esta mañana más de treinta puntos de la red viaria de Cataluña, entre ellos en la autopista AP-7, la autovía A-2 y la B-10, también conocida como la Ronda del Litoral de Barcelona.

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Según detalla el Servei Català del Trànsit, en la provincia de Barcelona los cortes se están produciendo en la B-10, cortada en la salida 18A en L'Hospitalet de Llobregat en sentido Trinitat y a la altura de Colón, en la capital catalana, en los dos sentidos de la marcha, donde han irrumpido unas doscientas personas.

Este corte en la Ronda del Litoral de Barcelona afecta especialmente los accesos al puerto de la capital catalana y al polígono de la Zona Franca.

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La autopista AP-7 concentra numerosos cortes por manifestaciones, como en la salida 145 en Santa Perpètua de Mogoda, en Llinars del Vallès, en sentido Tarragona, en un punto entre Llinars del Vallès y Cardedeu, en sentido Girona, en Subirats, igualmente en sentido Girona, y en Cerdanyola del Vallès, en ambos sentidos de la marcha.

La B-23 se encuentra cortada entre Sant Just Desvern y Sant Joan Despí, en sentido Barcelona, y en Molins de Rei en ambos sentidos de la marcha, lo que afecta a los accesos a la capital catalana.

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Del mismo modo están afectados los accesos a Barcelona por la C-58 y C-33, con cortes en Montcada i Reixac, y el Nudo de la Trinitat. La C-58 tambié se encuentra cortada en Sant Quirze del Vallès en sentido Barcelona.

Asimismo se producen cortes en la A-2, entre El Prat de Llobregat y Sant Joan Despí en sentido Barcelona (nudo del Llobregat) y en la B-140, en el acceso al CIM Vallès, en Santa Perpètua de Mogoda.

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Igualmente se están produciendo cortes de tráfico en la C-25 en Calldetenes, en sentido Lleida, en la BV-4511, en Sant Fruitós de Bages, en ambos sentidos de la marcha, y en la B-40, donde está cortado el acceso a la A-2 desde Esparreguera.

Otras carreteras de la provincia de Barcelona afectados por los cortes son la C-16, en Sant Fruitós de Bages, la C-35, en Parets del Vallès, la autopista C-32 en Mataró, en los dos sentidos de la marcha y la C-1413a en Sant Cugat del Vallès, también en ambos sentidos.

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En la provincia de Lleida se encuentra cortada la autovía A-2 en Alcoletge, en la salida 467, que enlaza con la C-13, y también en Tàrrega, en la salida 507, que enlaza con la C-14.

Del mismo modo hay cortes en la Ll-11 en la capital leridana, en la C-13, que afecta al polígono industrial de Lleida, en la N-240, en el cruce con la C-13, y en la N-260 en Sort.

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En Tarragona se encuentra bloqueada la T-750 en la Pobla de Mafumet, en ambos sentidos de la marcha, la C-14 en Reus, en los dos sentidos de la marcha y la A-27, en la entrada y salida del puerto de la capital tarraconense.

Por su parte, en Girona se producen alteraciones de tráfico en la C-66 en Celrà, una carretera en la que también se está celebrando una bicicletada entre Banyoles y Cornellà del Terri.

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En la Vall d'en Bas se están produciendo cortes en la C-152 y en la C-37, en la rotonda del kilómetro 172. EFE.

(vídeo)