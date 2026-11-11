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Los Knicks cogen ritmo con una paliza en Milwaukee y George brilla en el duelo Brown-Tatum

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Washington, 10 nov (EFE).- Los New York Knicks aleccionaron este martes por 117-85 a los Milwaukee Bucks y están dejando atrás su flojo inicio de temporada, mientras que Paul George brilló con 36 puntos en el triunfo por 101-123 de los Boston Celtics ante los Philadelphia 76ers, en el esperado reencuentro entre Jayson Tatum y Jaylen Brown.

Los vigentes campeones arrancaron el campeonato con tres derrotas consecutivas, pero desde entonces han ganado seis de siete partidos, incluidos los últimos cuatro.

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El internacional dominicano Karl-Anthony Towns firmó otro doble-doble con 21 puntos y 16 rebotes, mientras que Jalen Brunson fue máximo anotador del partido con apenas 23 puntos y OG Anunoby sumó 19.

El abultado resultado permitió a Mike Brown rotar al equipo dando minutos a un banquillo que fue clave en la consecución del título. Tyler Kolek aportó 12 puntos.

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Para los Bucks, el más destacado fue el internacional mexicano Jaime Jaquez Jr., incluido en el traspaso que llevó este verano a Giannis Antetokounmpo a Miami. Jaquez aportó 16 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Los Bucks están protagonizando un inicio de temporada desastroso, con solo una victoria en once partidos.

Jaylen Brown contra los Boston Celtics por primera vez, su duelo con Jayson Tatum o el regreso de Paul George a Philadelphia, ahora hogar de LeBron James. El 76ers-Celtics estaba marcado en el calendario por todo el morbo que lo rodeaba.

Aunque los 'Jays' acaparaban los focos, con una tensión que quedó patente cuando Tatum se acercó a saludar a Brown y su compañero durante nueve temporadas ni siquiera se inmutó, fue George quien acabó llevándose el protagonismo con sus 36 puntos.

Los Celtics dominaron el partido prácticamente de principio a fin y llegaron a tener 16 puntos de ventaja en el segundo cuarto. Los 76ers lograron volver en el tercer cuarto, empatando el partido dos veces (a 76 y a 79).

Ese fue el punto de inflexión para los Celtics, que respondieron con una avalancha de siete triples consecutivos para abrir una brecha de 18 puntos (100-82). Los 76ers bajaron los brazos y llegaron a verse 29 puntos abajo en los últimos minutos del partido.

Más allá de los 36 puntos de George, Tatum firmó 21 para Boston, mientras que Brown se quedó con solo 13 para los 76ers. Hugo González terminó con 10 puntos, dos rebotes, dos asistencias, tres robos y un tapón.

Con esta victoria, los Celtics (9-2) arrebatan el liderato del Este a los 76ers (9-3).

Además de estos partidos, los Phoenix Suns ganaron a los Clippers por 133-110 con siete jugadores en dobles dígitos. Para los angelinos, destacó el español Baba Miller con 13 puntos y cuatro rebotes.

Los Miami Heat se impusieron por 109-115 a los Utah Jazz en Salt Lake City, con 30 puntos y 11 rebotes de Giannis Antetokounmpo, en un partido que se les complicó después de llegar a tener 23 puntos de ventaja al inicio del último cuarto.

Y en Sacramento, los Orlando Magic derrotaron a los Kings 100-107 con 33 puntos del alemán Franz Wagner y 26 de Anthony Black. Fue la tercera victoria en diez partidos de los Magic, mientras que los Kings, igual que los Bucks, han arrancado con un nefasto 1-10. EFE

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