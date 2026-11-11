Los empresarios del metal de Sevilla cifran en menos del 10 % el seguimiento de la huelga

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Sevilla, 11 nov (EFE).- La Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) ha cifrado en menos del 10 % el seguimiento de la huelga general en industria, comercio y servicios del metal en Sevilla, un sector representado en esta provincia andaluza por más de 9.000 negocios y 88.000 trabajadores.

Según la información recopilada entre las empresas del sector desde primera hora de la mañana, la movilización no ha llegado a alcanzar el 10 % de sus plantillas, tanto en Sevilla capital como en su área metropolitana y el resto de la provincia.

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Fedeme ha señalado que la actividad empresarial se ha desarrollado con carácter general "dentro de la normalidad" y que el paro no ha sido secundado de forma mayoritaria por los trabajadores del metal.

Durante las primeras horas de la mañana se han producido acciones informativas y concentraciones sindicales en los accesos a algunos de los principales polígonos industriales sevillanos, así como incidencias puntuales en la circulación.

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No obstante, estas actuaciones no han tenido una incidencia significativa en el normal desarrollo de la actividad de las empresas del sector.

La federación ha destacado igualmente que, en algunos casos, las reducciones puntuales de actividad registradas durante la jornada no han estado motivadas por el seguimiento de la huelga, sino por medidas organizativas previamente acordadas entre empresas y trabajadores.

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Esto incluye el teletrabajo o la reprogramación de la jornada laboral para otra fecha, sin merma de la actividad productiva ni de las retribuciones correspondientes.

"La convocatoria ha tenido una incidencia limitada en el sector del metal de Sevilla, lo que denota el escaso éxito y fracaso de la convocatoria frente al compromiso de las empresas y de sus plantillas con el mantenimiento de la actividad económica en una jornada marcada además por la proximidad de las elecciones generales", ha señalado en un comunicado. EFE

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