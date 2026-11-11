Los aficionados elegirán a los premiados en la Gala de la UCI de Benidorm

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Redacción deportes, 11 nov (EFE).- Los aficionados al ciclismo serán los encargados de decidir los nombres de los 5 galardonados de la temporada en la Gala de la UCI que tendrá lugar en Benidorm (Alicante) el 9 de diciembre.

Las votaciones para los Premios UCI de la Afición 2026 están abiertas y los aficionados al ciclismo podrán decidir quiénes serán los galardonados con los cinco Premios que se entregarán en un evento que se estrena con vocación de celebrarse cada año a partir de ahora.

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La Gala del Ciclismo UCI premiará a los mejores ciclistas, equipos y países de los 'rankings' UCI, tanto femeninos como masculinos, correspondientes a la temporada 2026 de ciclismo de carretera.

Además de estos galardones otorgados según los guarismos, los Premios UCI de la Afición (UCI Fans' Choice Awards) permitirán a los seguidores del ciclismo recompensar a los autores de las actuaciones más memorables del año dentro de cinco categorías:

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. Logro del Año: La actuación individual más impresionante en una carrera determinada.

. Esprinter del Año: Para el ó la velocista que haya destacado particularmente en las llegadas masivas.

. Escalador del Año: Para el escalador o la escaladora que haya destacado particularmente en la alta montaña.

. Promesa del Año: Para la joven promesa del ciclismo, hombre o mujer, que más haya brillado en las pruebas del UCI WorldTour o el UCI Women’s WorldTour.

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. Gregario del Año: Para el ó la ciclista que se haya distinguido por poner su talento al servicio de su equipo.

Para cada premio, la UCI ha establecido una lista cerrada de diez candidatos, cinco mujeres y cinco hombres, acompañados de sus respectivos méritos. Los aficionados podrán votar por un solo deportista de entre los elegidos en cada categoría.

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Cada premio tendrá dos ganadores (masculino y femenino), decididos únicamente por la suma de votos del público, que serán desvelados en directo durante una ceremonia celebrada en el marco de la Gala del Ciclismo UCI.

"Los ciclistas son quienes escriben la historia de nuestro deporte cada temporada, y esta historia vive dentro de los aficionados que la presencian, bien desde la cuneta o bien desde casa. Por ello, lo lógico era que ellos tomaran la palabra", según David Lappartient, presidente de la UCI.

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Lappartient indicó que las clasificaciones indican "quién es el más fuerte" y que los premios de la afición remarcarán "qué momentos perduran en la memoria de los seguidores". EFE