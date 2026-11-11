Los aeropuertos de Baleares sufren 25 cancelaciones por la huelga hasta las 8:30 horas

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Palma, 11 nov (EFE).- Los aeropuertos de Baleares han sufrido un total de 25 operaciones canceladas hasta las 8:30 horas con motivo de la huelga general, en una jornada en la que está previsto que se lleven a cabo un total de 331 vuelos en el archipiélago.

Según han informado fuentes de Aena, las aerolíneas que operan en el archipiélago, en previsión de la jornada de este miércoles, reprogramaron algunos vuelos y reubicaron pasajeros en viajes previos con el fin de minimizar el impacto.

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Por aeropuertos, el más afectado ha sido el de Palma, con 21 operaciones canceladas de las 232 previstas para la jornada, seguido del de Menorca, con 4 suspensiones de un total de 36 programadas hasta las 8:30 horas.

En cuanto al de Ibiza, no se ha registrado ninguna cancelación hasta el momento, con un total de 63 operaciones previstas. EFE