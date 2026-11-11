Localizan dos embarcaciones que cruzaban el Estrecho con 16 migrantes

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Ceuta, 11 nov (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha interceptado dos embarcaciones cuando se dirigían hacia las costas de Cádiz con 16 migrantes a bordo, una travesía clandestina iniciada bajo condiciones meteorológicas que podían complicar la navegación por el mal estado del mar.

Según han informado a EFE fuentes policiales, las intervenciones se han llevado a cabo en las últimas horas mediante un operativo puesto en marcha por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil para impedir la salida desde Ceuta de todo tipo de embarcaciones y kayaks.

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Los ocupantes de las dos embarcaciones son migrantes marroquíes que permanecían en la ciudad desde finales de julio y que han optado por intentar cruzar el Estrecho de forma ilegal ante los desestimientos, en muchos casos, de sus peticiones de protección internacional.

La Guardia Civil ha abortado dos de estos pases en sendas embarcaciones y ha localizado a 16 migrantes, todos ellos adultos y en aparente buen estado de salud.

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Los migrantes serán entregados a la Policía Nacional para proceder a los trámites pertinentes. EFE