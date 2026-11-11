Liberado el piquete detenido en Logroño tras negarse a declarar en la comisaría de Policía

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Logroño, 11 nov (EFE).- El miembro de un piquete informativo detenido este miércoles en Logroño durante la huelga general como presunto autor de un delito de atentado a la autoridad ha sido puesto en libertad después de cuatro horas y media, tras negarse a declarar en la comisaría de la Policía Nacional.

Según ha informado a EFE su abogada, Henar Moreno, la detención se ha producido sobre las 5:30 horas en el polígono industrial de La Portalada y su puesta en libertad a las 10:00 horas, hasta que no se ha contado con el parte médico del agente "supuestamente agredido".

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La Policía Nacional ha confirmado a EFE que dos agentes han sido atendidos en un centro sanitario logroñés por "agresiones" en una intervención con los piquetes, sin que haya detallado más datos.

Los hechos han ocurrido en el polígono de La Portalada de Logroño, cuando este hombre, miembro del Sindicato de la Vivienda de La Rioja, se encontraba en uno de los accesos, donde se han registrado momentos de "tensión" con la Policía, ha indicado Moreno.

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Tras "una pequeña carga policial, en la que no ha pasado nada", ha agregado, han visto al piquete en el suelo, tras caerse, y después los agentes le han esposado y se lo han llevado.

Esta abogada, quien también es diputada regional de IU, ha indicado que su defendido tendrá que prestar declaración en el juzgado por estos hechos cuando sea citado.

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Ante la sede de la Jefatura Superior de Policía se han concentrado varios miembros de un piquete informativo para recibir al detenido cuando ha sido liberado.

Un portavoz de CCOO ha indicado a EFE que el detenido estaba "tranquilo" en el momento de su liberación, tras la que se ha incorporado a otro piquete informativo para continuar su actividad durante la jornada de huelga general. EFE

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