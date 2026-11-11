Las carreteras cortadas en Cataluña por las protestas se reducen a una docena a las 13:00

Guardar

Barcelona, 11 nov (EFE).- Las carreteras cortadas en Cataluña por las protestas se reducen a una docena hacia las 13:00 horas de este miércoles, la mayoría en la demarcación de Girona, mientras en Tarragona se han reabierto todas las vías afectadas por manifestaciones.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT), en la provincia de Girona permanece cortada la AP-7 en Sant Gregori, en ambos sentidos de la marcha, entre Riudellots de la Selva y Vilobí d’Onyar, en Sant Julià de Ramis y entre Borrassà i Vilafant.

PUBLICIDAD

Por su parte, la A-2 esta cortada entre Fornells de la Selva y Riudellots de la Selva, y en Vilademuls, en la C-35 está cortado el acceso a la AP-7 desde Maçanet de la Selva y la N-II se encuentra bloqueada entre Aiguaviva y Fornells de la Selva.

En Barcelona permanece cortado un carril en la autopista AP-7, entre Cardedeu y Llinars del Vallès en sentido Barcelona por limpieza de la via, mientras en la C-32 también hay un carril cortado en Sant Pere de Ribes, en sentido Barcelona, igualmente por tareas de limpieza.

PUBLICIDAD

En Lleida se encuentran cortadas la C-13, entre Tremp y Talarn, en los dos sentidos de la marcha, la N-260 en Sort, también en los dos sentidos de la marcha, mientras la N-230 registra una marcha lenta en el Pont de Suert en sentido Vilaller.

Las protestas y cortes de vías han llegado a afectar a cerca de 80 carreteras en el conjunto de Cataluña durante la mañana, según el SCT, dejando retenciones acumuladas que han alcanzado un pico global de 100 kilómetros en la red viaria, con colas de hasta 10 kilómetros en los accesos a Barcelona. EFE

PUBLICIDAD