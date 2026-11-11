Las aerolíneas cancelan 234 vuelos, en torno al 5 % de los programados

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Madrid, 11 nov (EFE).- Las compañías aéreas han cancelado 234 operaciones en los aeropuertos españoles hasta las 10:00 horas, lo que supone un 5,2 % de los 4.529 programados para este miércoles.

Fuentes de Aena han explicado a EFE que las compañías que operan en la red habían reprogramado sus vuelos en jornadas previas y reubicado a los pasajeros.

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En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas las cancelaciones hasta las 8:30 horas han sido seis, de las 1.097 programadas hoy (en esta cifra ya no figuran los vuelos desprogramados con antelación), según fuentes del gestor aeroportuario.

En el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se han cancelado este miércoles 85 operaciones, entre salidas y llegadas, de las 734 programadas para la jornada.

Iberia explica que han salido todos su vuelos programados tras establecerse los servicios mínimos, salvo dos (ambos a Lisboa), que se han cancelado por condiciones meteorológicas adversas en el destino, según fuentes de la compañía.

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Air Europa afirma en declaraciones a EFE que están operando con normalidad y solo han cancelado un vuelo Palma-Barcelona-Palma.

En el sector del transporte por carretera, la patronal Confebus destaca que, en general, la jornada se está desarrollando "casi con total normalidad", han asegurado a EFE fuentes de la organización.

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Añaden que se están cumpliendo los servicios mínimos, aunque ha habido algunas empresas en las que se han registrado incidentes por la acción de los piquetes informativos, que han retrasado la salida de algunos autobuses. EFE