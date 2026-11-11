La red de mercas registra "una menor actividad" y protestas en la mitad de las plataformas

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Madrid, 11 nov (EFE).- La red de mercas -mercados centrales de abastecimiento de alimentos- ha registrado concentraciones y piquetes en 12 de las 24 plataformas, sin incidencias relevantes y, en general, un menor nivel de actividad, según la información facilitada a EFE Agro por la empresa pública Mercasa.

Fuentes de la compañía han señalado que según la información recibida hasta las 07.00 horas, "ninguna de las 24 unidades alimentarias que integran la red vertebrada por Mercasa ha comunicado una interrupción total de su actividad".

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Sí se han registrado concentraciones y presencia de piquetes informativos en 12 mercas, que son: Mercabadajoz, Mercabarna, Mercabilbao, Mercacórdoba, Mercajerez, Mercalaspalmas, Mercamadrid, Mercamálaga, Mercamurcia, Mercaolid, Mercasevilla y Mercavalencia.

Aun así, no ha afectado a la operativa habitual "en la mayoría de los casos".

La entidad ha detallado, no obstante, que en Mercabarna, Mercamadrid y Mercavalencia se han producido incidentes puntuales, como la quema de neumáticos y algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, "sin que se hayan comunicado daños personales ni materiales".

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Además, en Mercabarna y Mercavalencia se han registrado bloqueos temporales de los accesos durante la madrugada, mientras que en el resto de la red no se han notificado incidencias relevantes.

Mercasa ha confirmado que, con carácter general, hay un menor nivel de actividad respecto a una jornada habitual, "con algunas zonas de mercado sin operativa".

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Ha achacado esta circunstancia, "en parte", al incremento del aprovisionamiento registrado durante la jornada anterior. EFE