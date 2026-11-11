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La Plaza de España más dulce del mundo está en una fábrica de mantecados de Estepa

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Fermín Cabanillas

Estepa (Sevilla), 11 nov (EFE).- Unas dos toneladas de chocolate han sido utilizadas como material de construcción para recrear la Plaza de España de Sevilla, una idea impulsada por la fábrica de mantecados de La Estepeña, una de las empresas que funciona en la localidad sevillana de Estepa.

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Se trata de una nueva edición de 'La Ciudad de Chocolate' que desde hace casi 20 años construye una maqueta temática diferente, de forma que ha recreado monumentos y lugares como la Alhambra de Granada, la aldea de El Rocío, Sevilla, Madrid, París, Nueva York o la Semana Santa, siempre con el chocolate como materia prima, hasta lograr un efecto más que realista.

Este año han logrado reproducir el conjunto arquitectónico enclavado en el parque sevillano de María Luisa, un lugar proyectado por el arquitecto Aníbal González entre 1914 y 1929 que se convirtió en la construcción más grande de la Exposición Iberoamericana de 1929.

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El creador de la plaza murió antes de ser inaugurada y, quizás por eso, en la inauguración de la Ciudad de Chocolate estuvo presente, entre otros, Aníbal González Serrano, nieto del arquitecto, además de que un retrato recuerda la historia de su abuelo y de su gran creación.

Al frente de la idea está José Galván, que sigue siendo el alma de la empresa aunque ya no la dirige en persona, y que recuerda a EFE que el proyecto de la Plaza de España lo tenía en mente para 2025 pero se cruzó el de la Semana Santa andaluza “después de pensarlo y decidir entre monumentos”, y este año ya se decidió a acometerlo.

No es fácil, porque se tarda casi un año en programarlo todo. “La idea se presenta en febrero porque en cuanto pasa la Navidad empezamos a preparar la nueva”, dice Galván, que asegura que el trabajo es intenso porque “hay que hacer unos moldes en positivo, después unos moldes negativos y después ya se llenan de chocolate y se montan”.

Cuando todo el material está preparado, “entre agosto y septiembre es cuando se coloca”, y entrando el mes de octubre ya está todo listo para recibir las primeras visitas en una atmósfera de temperatura controlada, para que el calor intenso del verano no derrita ni un gramo de la idea.

Tras el montaje hay dos nombres propios, los de Nicolás Fernández y María Ángeles García, los encargados de que dos toneladas de chocolate se terminen mezclando para hacer un monumento a una escala perfecta.

Pero no todo es chocolate porque se ha recreado el lago de la plaza o las ventanas de sus edificios, y el efecto, como señala Galván, se ha logrado con glucosa, miel o gelatina, lo que puede ser observado por quien acude a verla, incluso colocándose detrás de una figura que simboliza al propio Aníbal González, colocado en el lugar que hoy día dedica el monumento a su figura en la plaza.

Para que el efecto sea más realista, todo se ha ambientado como si fuese 1929 y se estuviese presenciando la inauguración oficial de la plaza aquella jornada del 9 de mayo de hace 97 años.

Ahora queda el reto de buscar una idea original para 2027, pues en cuanto pasen los Reyes Magos se desmontará todo y se empezará a planificar lo que se mostrará en el nuevo año.

José Galván explica que ya han recreado muchas ciudades emblemáticas, y parece claro que su idea para la nueva ciudad chocolatera la tiene planteada, aunque, por el momento, disfruta viendo cómo gente de toda España pasa cada día por su fábrica para ver en persona el resultado de sus dulces ideas. EFE

fcs/bfv/ros

(Foto) (Vídeo)

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