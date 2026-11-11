La patronal Foment cifra en un 7 % el seguimiento de la huelga en Cataluña

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Barcelona, 11 nov (EFE).- La patronal Foment del Treball ha cifrado en un 7 % el seguimiento de la huelga general en Cataluña y ha denunciado las dificultades que han tenido muchas personas para poder trabajar.

Foment asegura que la jornada ha tenido un seguimiento bajo y desigual en función del sector de actividad y el territorio, con una afectación más elevada en aquellas zonas con mayor presencia sindical.

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En un comunicado, la directora Laboral de Foment, Yésika Aguilar, ha dicho que la huelga ha tenido un seguimiento del 7 % de los trabajadores y que muchos no han podido llegar a sus empresas por los cortes de carreteras que los piquetes han realizado desde esta madrugada en toda la comunidad.

"Se han registrado dificultades de acceso a polígonos industriales de Tarragona y Lleida, así como problemas de movilidad en la ciudad de Barcelona. Estas incidencias han condicionado el desarrollo de la actividad empresarial y no deben confundirse con el seguimiento voluntario de la huelga", ha manifestado.

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Incumplimiento de servicios mínimos

Foment también ha denunciado el incumplimiento de los servicios mínimos de transporte, que ya había considerado insuficientes para garantizar la movilidad de las personas que querían desplazarse a sus centros de trabajo.

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Aguilar ha recordado que "el respeto al derecho de huelga debe ir acompañado del respeto al derecho al trabajo". "El ejercicio de un derecho no puede impedir que otras personas ejerzan el suyo, y es necesario garantizar el acceso a los centros de trabajo y el cumplimiento efectivo de los servicios mínimos", ha remarcado.

En cuanto a la demanda eléctrica en Cataluña, Foment del Treball apunta que los datos de las 15:00 horas muestran una reducción aproximada del 4 % respecto a la misma hora del día anterior y del miércoles de la semana pasada. La Generalitat, en cambio, lo sitúa en el 15 %.

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Con la información sectorial y territorial recogida hasta ahora, Foment del Treball considera que el seguimiento de la convocatoria ha sido bajo, a pesar de las incidencias que han dificultado la movilidad y la actividad de las empresas.

Foment pide a las organizaciones sindicales y al resto de entidades convocantes de las manifestaciones de esta tarde que velen por que se desarrollen de manera pacífica, garantizando la seguridad de las personas y el respeto a los establecimientos y al mobiliario urbano. EFE

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