La patronal de la construcción CNC ve "prácticamente nulo" el impacto de la huelga

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Madrid, 11 nov (EFE).- La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) considera "prácticamente nulo" el seguimiento que está teniendo la huelga general de este miércoles en el sector de la construcción.

Según los datos recabados por la patronal, de las 1,5 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, menos de 1.000 han secundado la huelga, lo que sitúa el seguimiento en el 0,01 %, ha apuntado en un comunicado.

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En cuanto al impacto sobre la actividad, CNC asegura que no se han observado incidencias, salvo alguna puntual relacionada indirectamente con el transporte, sin que haya tenido una repercusión real en las obras.

De este modo, CNC subraya que la jornada ha transcurrido con "absoluta normalidad" en el sector de la construcción. EFE