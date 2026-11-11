Espana agencias

La patronal de la construcción CNC ve "prácticamente nulo" el impacto de la huelga

Guardar

Madrid, 11 nov (EFE).- La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) considera "prácticamente nulo" el seguimiento que está teniendo la huelga general de este miércoles en el sector de la construcción.

Según los datos recabados por la patronal, de las 1,5 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, menos de 1.000 han secundado la huelga, lo que sitúa el seguimiento en el 0,01 %, ha apuntado en un comunicado.

PUBLICIDAD

En cuanto al impacto sobre la actividad, CNC asegura que no se han observado incidencias, salvo alguna puntual relacionada indirectamente con el transporte, sin que haya tenido una repercusión real en las obras.

De este modo, CNC subraya que la jornada ha transcurrido con "absoluta normalidad" en el sector de la construcción. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general en España, en directo: varios heridos y detenciones tras cargar los antidisturbios contra los manifestantes en la Gran Vía

Los convocantes califican de “éxito absoluto” el parón y llaman a llenar las calles esta tarde

Huelga general en España, en directo: varios heridos y detenciones tras cargar los antidisturbios contra los manifestantes en la Gran Vía

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 11 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 11 noviembre

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

El artículo 66 de la norma fiscal establece dos plazos distintos, uno para determinar la obligación y otro para exigir su cobro, con interrupciones que el Tribunal Supremo ya delimitó

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Fran Rivera rompe su silencio tras la ruptura de Tana y Roca Rey: “Lo han intentado y no ha podido ser”

El diestro reaparece junto a Lourdes Montes en Sevilla para pedir respeto por su hija, restar dramatismo al fin del romance y reflexionar sobre el futuro taurino de su saga

Fran Rivera rompe su silencio tras la ruptura de Tana y Roca Rey: “Lo han intentado y no ha podido ser”

El aislamiento de las ventanas es más importante de lo que crees: dos arquitectos explican por qué un vidrio frío afecta a toda la casa

Conviene comprobar de forma separada el aislamiento térmico, la protección frente al ruido y el factor solar del acristalamiento, ya que se trata de datos distintos que responden a necesidades diferentes de la vivienda

El aislamiento de las ventanas es más importante de lo que crees: dos arquitectos explican por qué un vidrio frío afecta a toda la casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: ¿un miércoles con demanda de domingo?

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

Qué son los piquetes informativos: ¿tienen el derecho de impedirte ir al trabajo si no quieres hacer huelga general?

Así está el tráfico en España por la huelga general: los piquetes cortan varias autovías de acceso a Madrid y al Parc Logístic de Barcelona y provocan retenciones en la circulación

ECONOMÍA

Huelga general en España, en directo: varios heridos y detenciones tras cargar los antidisturbios contra los manifestantes en la Gran Vía

Huelga general en España, en directo: varios heridos y detenciones tras cargar los antidisturbios contra los manifestantes en la Gran Vía

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

Los piquetes provocan cortes en la A-2 y Ronda Litoral y bloquean centros como Mercabarna

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico