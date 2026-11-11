La patronal CEV cifra en un 2,57 % seguimiento de huelga general en Comunitat Valenciana

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València, 11 nov (EFE).- La patronal valenciana CEV ha cifrado el seguimiento de la huelga general de este miércoles en el 2,57 % en la Comunitat Valenciana, según los datos aportados por distintos sectores empresariales a primera hora, y ha afirmado que la actividad empresarial se desarrolla "con plena normalidad".

La CEV señala en un comunicado que el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana lo integran 158.589 empresas y 1.738.675 trabajadores, y que "la práctica totalidad de las plantillas se ha incorporado a su puesto de trabajo".

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No obstante, han precisado que se trata de un primer balance, que deberá actualizarse a lo largo del día, ya que en esos primeros datos no se refleja el comportamiento del comercio, que aún no había iniciado de forma generalizada su actividad.

Según la patronal, en aquellos sectores en los que su implantación ha sido posible, el teletrabajo está contribuyendo a garantizar la continuidad de la actividad, al permitir que las plantillas desarrollen su labor al margen de las dificultades de movilidad que pudieran derivarse de la jornada.

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Además, ha señalado que hasta el momento no se han comunicado incidencias reseñables en los centros de trabajo ni en los principales enclaves industriales y empresariales del territorio.

La CEV confía en que esta situación se mantenga durante toda la jornada y reitera su llamamiento a que la huelga transcurra con normalidad y sin incidentes, garantizando el libre ejercicio de los derechos de todas las personas trabajadoras, tanto de quienes decidan secundar la huelga como de quienes opten por acudir a su puesto de trabajo. EFE

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