La justicia suspende servicios mínimos por la huelga en Madrid al verlos excesivos

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Madrid, 11 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido de forma cautelarísima servicios mínimos acordados por el Gobierno de la Comunidad madrileña para la huelga general de este miércoles en justicia, educación y transporte, a excepción de los previstos para el Metro, al verlos excesivos.

Así lo acuerda el TSJM en un auto en el que acuerda esta medida cautelarísima a petición de Comisiones Obreras (CCOO) mientras resuelve la cuestión de fondo del recurso interpuesto por este sindicato contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de noviembre que establece lo servicios mínimos para esta jornada de huelga general.

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El TSJM sustituye los servicios mínimos suspendidos por los previstos para la huelga fijada el 14 de noviembre de 2012 "al constatar en algunos casos un incremento sensible de los impuestos" para la jornada de este miércoles.

Aclara que, "teniendo en cuenta la obvia limitación que impone esta fase cautelar para el examen detallado de los servicios mínimos establecidos, parece prudente acudir como término de comparación válido a la huelga general de 2012".

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Así, explica que en cuanto a las actividades judiciales el acuerdo de 2012 establecía un cien por cien de la dotación habitual de los servicios de guardia pero sin previsión alguna para la planta ordinaria.

Sin embargo el del pasado 4 de noviembre mantiene el cien por cien para los primeros pero fija un 25 por ciento en salas, Audiencia Provincial, TSJM y Registro Civil y el 30 por ciento para violencia sobre la mujer.

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El TSJM aprecia que el acuerdo de la Comunidad de Madrid "no fundamenta de forma expresa la esencialidad de los servicios ordinarios, que no cabe admitir sin más en el caso de una huelga de un día".

Añade que "estos servicios mínimos vendrían a vaciar el contenido del derecho de huelga".

En los ámbitos de educación y transportes el TSJM observa también un incremento "sensible" y "manifiesto" de los impuestos para este miércoles si bien constata "un especial cuidado de la administración en la motivación de los servicios mínimos establecidos en la red de Metro justificada en la seguridad de las personas".

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Sin embargo para el TSJM en cuanto a las actividades de sanidad, protección y seguridad de las personas y bienes de carácter asistencial y otros servicios esenciales "no parece oportuno acceder a la suspensión solicitada dado que en estos casos podrían verse afectadas directamente la salud y la seguridad de todos los ciudadanos, interés que debe prevalecer en todo caso". EFE