La justicia suspende servicios mínimos acordados por la Comunidad de Madrid para la huelga

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Madrid, 11 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido de forma cautelarísima servicios mínimos acordados por el Gobierno de la Comunidad madrileña para la jornada de huelga general de este miércoles en los sectores de justicia, educación y transporte a excepción de los previstos para el Metro.

Así lo acuerda el TSJM en un auto en el que acuerda esta medida cautelarísima a petición de Comisiones Obreras (CCOO) mientras resuelve la cuestión de fondo del recurso interpuesto por este sindicato contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de noviembre que establece lo servicios mínimos para la jornada de huelga general.

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El TSJM sustituye los acuerdos suspendidos por los previstos para la huelga fijada el 14 de noviembre de 2012. EFE