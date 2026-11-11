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La huelga general continúa con piquetes por toda España y cargas policiales en Mercamadrid

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Madrid, 11 nov (EFE).- La huelga general, convocada por sindicatos mayoritarios, minoritarios y colectivos sociales, ha comenzado este miércoles de madrugada con piquetes informativos, afecciones en turnos industriales de noche por toda España y los primeros incidentes en Madrid, donde Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado cargas y uso de gas pimienta contra los trabajadores concentrados.

La tensión ha marcado el inicio de la jornada de huelga en Mercamadrid, donde se han concentrado alrededor de 1000 manifestantes.

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CCOO de Madrid ha denunciado a través de su cuenta en la red social X el lanzamiento de "gas pimienta por parte de la policía contra los piquetes informativos".

Según datos de la CCOO, 13 integrantes de la concentración han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios y una persona ha sido detenida durante la intervención.

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Durante la madrugada de este miércoles también se han realizado movilizaciones, junto al Sindicato de Inquilinas, a las puertas de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en el distrito de Carabanchel.

En sus primeras valoraciones, CCOO y la Unión General de Trabajadores (UGT) han destacado en un comunicado conjunto el "amplio seguimiento" de la jornada en los primeros turnos laborales. Ambas organizaciones han valorado "positivamente" estas cifras iniciales, que prevén ampliar conforme avance la jornada "en el conjunto de los sectores y territorios".

Según los datos facilitados por ambas centrales sindicales, el seguimiento ha alcanzado el 90 % tanto en los puertos —con especial incidencia en Valencia y Algeciras— como en el sector del automóvil, donde reportan "paros totales" en plantas como Volkswagen Navarra y SEAT Barcelona.

Asimismo, sitúan la adhesión en el 85 % en la industria cárnica, en el 82 % en la recogida de basuras y en el 75 % en el sector energético, mientras que en el ámbito sociosanitario cifran el respaldo en un 38 % —garantizándose los servicios mínimos— y en el sector postal en el 35,04 %.

En Cataluña, la movilización arrancó con el lanzamiento de cohetes y petardos desde 28 puntos de Barcelona convocado por el Sindicat de Llogateres, cuyo portavoz, Enric Aragonès, la ha definido como "la primera huelga general por la vivienda de la historia" de la clase trabajadora para recordar que la riqueza "la producimos nosotros".

CCOO ha señalado que los turnos nocturnos han frenado la actividad en factorías como Seat en Martorell, Ficosa en Viladecavalls, Grifols en Parets, Nestlé en Girona, Repsol Fuels en La Pobla de Mafumet y en Mercabarna, interrumpiendo igualmente el transporte de mercancías y las terminales de contenedores del puerto barcelonés.

En Andalucía, CCOO de Sevilla ha calificado de "éxito" el arranque de la protesta tras el despliegue de piquetes en Mercasevilla junto a UGT. Su secretario general provincial, Carlos Aristu, ha asegurado que las plantillas "no están entrando en el turno de noche" de las principales fábricas y que en el mercado central "los camiones que venían a descargar están dando la vuelta y yéndose y solo entran camiones vacíos a enchufarse".

Por su parte, en Extremadura, piquetes de CCOO, UGT, el sindicato '25 de marzo' y plataformas de vivienda han recorrido centros laborales en Cáceres, Badajoz y Mérida, donde la Policía Nacional impidió el acceso a las cocheras de limpieza en El Prado y a los trabajadores de la empres Día.

Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha

Asimismo, en la Comunidad Valenciana la Confederación General del Trabajo (CGT) ha apostado piquetes en Mercavalencia y cocheras de transporte, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se han activado al menos 244 conductores para garantizar los servicios mínimos de guaguas.

La movilización nocturna se ha extendido también a plantas de tratamiento de residuos en Albacete y Ciudad Real, polígonos industriales en Azuqueca de Henares (Guadalajara), Stellantis y Plaza en Zaragoza, y Murcia.

Las protestas se desarrollan tras denunciar este martes la empresa Alquiler Seguro ataques vandálicos en 27 de sus sedes en Madrid, Barcelona, A Coruña, Vitoria, Oviedo o Bilbao, responsabilizando de los hechos a colectivos de inquilinos.

En Galicia, la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha asegurado que el paro registra un amplio seguimiento en la industria y los servicios urbanos durante la noche. Según el balance del sindicato, la automoción en Vigo y O Porriño se ha paralizado casi al completo —con presencia testimonial en plantas como BorgWarner Zamáns—, a lo que suma la detención de actividad en Navantia en Ferrol, el almacén de Zara, Cofano y Pescanova Chapela.

 La central asegura también que la recogida de basuras ha quedado desierta en A Coruña, Vigo y la comarca das Mariñas, al tiempo que ha denunciado una actuación policial "desproporcionada" con identificaciones a huelguistas en las instalaciones de Ecolugo en Lugo.EFE

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