Espana agencias

La huelga general comienza en Euskadi con piquetes y cortes de carreteras y accesos

Guardar

Vitoria, 11 nov (EFE).- La huelga general por la vivienda y los salarios dignos ha arrancado esta madrugada en el País Vasco con la presencia de numerosos piquetes en diferentes polígonos industriales y puntos estratégicos, pero por el momento el Departamento de Seguridad no ha registrado incidentes reseñables, más allá de cortes puntuales de carreteras, como la N-I en Gipuzkoa, que se ha solucionado sin intervención policial, y en los accesos a las ciudades.

Los piquetes y la presencia policial se han dejado ver desde principios de la mañana en los principales polígonos industriales, centros de empresas de Euskadi y accesos a las ciudades, aunque por el momento no se ha informado de incidentes.

PUBLICIDAD

Sobre las 7.00 horas un grupo de manifestantes ha ocupado la carretera N-I entre las localidades guipuzcoanas de Legorreta e Ikaztegieta, lo que ha obligado a cortar el tŕafico totalmente en ambas direcciones y ha generado retenciones.

Los manifestantes, que portaban pancartas alusivas a los lemas de la huelga general, han permanecido unos minutos en la calzada hasta que se han retirado sin que haya sido necesario el uso de la fuerza por parte de los agentes de la Ertzaintza desplegados en el lugar, según ha detallado el Departamento de Seguridad.

PUBLICIDAD

El sindicato LAB ha informado que en las primeras horas la huelga está teniendo "amplio seguimiento" en Euskadi y que los trabajadores de los primeros turnos se han "adherido ampliamente" a la convocatoria.

Según LAB la actividad está siendo mucho más modesta de lo habitual y la huelga se ha hecho notar especialmente en las carreteras, los accesos y salidas de pueblos y ciudades y en los polígonos industriales.

Ha calificado de "realmente amplio" el seguimiento de la huelga en la industria, ya que la producción se encuentra parada en muchas grandes empresas, entre las que cita como ejemplos Fagor Automation, ISB Itur, Inda Taldea, Korta, Ampo, Irizar, Arcelor Bergara, Indar, CAF y SAPA, entre otras, todas ellas en Gipuzkoa.

La central afirma que en la Mercedes de Vitoria varias líneas se encuentran paradas y en otras se ha retrasado el comienzo de la actividad, mientras que la huelga está teniendo impacto en otras importantes factorías alavesas como Tubacex, JEZ Sistemas, Arcelor y Talleres Mecanicos Legutiano, entre otras.

En el caso de Bizkaia, la central abertzale asegura que algunos de los centros de trabajo donde más seguimiento está teniendo la huelga son Cikautxo, Armearri, Nemak, Cementos Lemona, Gestamp y ECS Mobility, entre otras .

En el transporte, varias líneas están ofreciendo solamente servicios mínimos, como es el caso de Euskotren, Metro Bilbao, Lurraldebus, Bizkaibus, Bilbobus y Donostibus, ha precisado LAB. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

12 mercadillos navideños en Madrid 2026: el mapa completo de ferias y mercados por la ciudad

Desde los tradicionales puestos de la Plaza Mayor, pasando por la Feria de Artesanía de Recoletos, hasta el mercado de artesanía de Torrelodones

12 mercadillos navideños en Madrid 2026: el mapa completo de ferias y mercados por la ciudad

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Seguimos el primer paro del país en 14 años, a las puertas del inicio de la campaña electoral

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

El premio no es sin embargo el mayor entregado en España, de 190 millones, que recayó en Las Palmas en 2017

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Ada Colau se moja con las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’: “Podría tener más de 400.000 euros, pero tengo menos de 10.000”

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre ha visitado este martes a David Broncano, con quien ha hablado de su patrimonio, su vida sexual y sus propuestas políticas

Ada Colau se moja con las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’: “Podría tener más de 400.000 euros, pero tengo menos de 10.000”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

Como todos los días, el precio de hoy de los carburantes en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La última huelga general contra un Gobierno socialista: así fue el pulso de los sindicatos a Zapatero en plena crisis económica

La última huelga general contra un Gobierno socialista: así fue el pulso de los sindicatos a Zapatero en plena crisis económica

La muerte de un policía nacional en Oviedo reactiva el debate para reconocerles como profesión de riesgo: “En un mismo coche patrulla hay agentes que tienen la jubilación anticipada y otros que no”

11-N, España va a una huelga general inédita: a 18 días de unas elecciones generales anticipadas y única en Europa con las Cortes disueltas

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

ECONOMÍA

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

Los piquetes provocan cortes en la A-2 y Ronda Litoral y bloquean centros como Mercabarna

Comprar una vivienda ya exige 3.000 euros de sueldo y un ahorro de 76.000: es lo que pide el banco de media para conceder una hipoteca

DEPORTES

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano