La huelga general comienza en Euskadi con piquetes y cortes de carreteras y accesos

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Vitoria, 11 nov (EFE).- La huelga general por la vivienda y los salarios dignos ha arrancado esta madrugada en el País Vasco con la presencia de numerosos piquetes en diferentes polígonos industriales y puntos estratégicos, pero por el momento el Departamento de Seguridad no ha registrado incidentes reseñables, más allá de cortes puntuales de carreteras, como la N-I en Gipuzkoa, que se ha solucionado sin intervención policial, y en los accesos a las ciudades.

Los piquetes y la presencia policial se han dejado ver desde principios de la mañana en los principales polígonos industriales, centros de empresas de Euskadi y accesos a las ciudades, aunque por el momento no se ha informado de incidentes.

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Sobre las 7.00 horas un grupo de manifestantes ha ocupado la carretera N-I entre las localidades guipuzcoanas de Legorreta e Ikaztegieta, lo que ha obligado a cortar el tŕafico totalmente en ambas direcciones y ha generado retenciones.

Los manifestantes, que portaban pancartas alusivas a los lemas de la huelga general, han permanecido unos minutos en la calzada hasta que se han retirado sin que haya sido necesario el uso de la fuerza por parte de los agentes de la Ertzaintza desplegados en el lugar, según ha detallado el Departamento de Seguridad.

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El sindicato LAB ha informado que en las primeras horas la huelga está teniendo "amplio seguimiento" en Euskadi y que los trabajadores de los primeros turnos se han "adherido ampliamente" a la convocatoria.

Según LAB la actividad está siendo mucho más modesta de lo habitual y la huelga se ha hecho notar especialmente en las carreteras, los accesos y salidas de pueblos y ciudades y en los polígonos industriales.

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Ha calificado de "realmente amplio" el seguimiento de la huelga en la industria, ya que la producción se encuentra parada en muchas grandes empresas, entre las que cita como ejemplos Fagor Automation, ISB Itur, Inda Taldea, Korta, Ampo, Irizar, Arcelor Bergara, Indar, CAF y SAPA, entre otras, todas ellas en Gipuzkoa.

La central afirma que en la Mercedes de Vitoria varias líneas se encuentran paradas y en otras se ha retrasado el comienzo de la actividad, mientras que la huelga está teniendo impacto en otras importantes factorías alavesas como Tubacex, JEZ Sistemas, Arcelor y Talleres Mecanicos Legutiano, entre otras.

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En el caso de Bizkaia, la central abertzale asegura que algunos de los centros de trabajo donde más seguimiento está teniendo la huelga son Cikautxo, Armearri, Nemak, Cementos Lemona, Gestamp y ECS Mobility, entre otras .

En el transporte, varias líneas están ofreciendo solamente servicios mínimos, como es el caso de Euskotren, Metro Bilbao, Lurraldebus, Bizkaibus, Bilbobus y Donostibus, ha precisado LAB. EFE

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