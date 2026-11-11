La huelga general arranca en Castilla y León con piquetes y cargas policiales

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Valladolid, 11 nov (EFE).- La huelga general, convocada por sindicatos mayoritarios, minoritarios y colectivos sociales como el Sindicato de Vivienda, ha arrancado en Castilla y León con piquetes en polígonos industriales, empresas de limpieza y autobuses urbanos, con gran presencia policial, que ha derivado en cargas en algunos puntos de la capital vallisoletana.

Los piquetes informativos se han distribuido por diferentes puntos de la Comunidad, aunque a estas horas de la mañana la tranquilidad predomina en los polígonos industriales, en centros logísticos como el de Benavente (Zamora) y en los mercados, con más presencia policial que sindical en la mayoría.

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Las empresas de limpieza han sido los primeros objetivos de los piquetes, a última hora de la noche del martes, como en Valladolid, donde los sindicatos intentaron frenar sin éxito la salida de los camiones de recogida de basura, superando incluso los servicios mínimos, "abusivos" según los sindicatos.

La movilización se ha trasladado de madrugada a las cocheras de autobuses urbanos, en Valladolid o Burgos, con desigual resultado: mientras en la capital burgalesa el piquete informativo ha conseguido impedir la salida de los servicios mínimos, en Valladolid los autobuses han salido pese a la movilización sindical.

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Además, en Valladolid se han vivido momentos de tensión con algunas cargas policiales en la Avenida Zamora, a donde se han desplazado los piquetes tras encontrar un cordón policial a la entrada de la empresa Auvasa, con el objetivo de evitar el paso de autobuses, que ya presentan servicio en Valladolid.

Del autobús urbano, los piquetes informativos tienen intención de desplazarse a otros puntos de las ciudades, como la zona docente universitaria en Burgos, sin que por el momento pretendan llegar a los polígonos industriales de Burgos Este o Villalonquéjar, donde ya han arrancado los turnos de mañana.

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Avanzarán hacia el centro de las ciudades, con cortes en rotondas y accesos habituales a la zona centro, para recorrer las calles más comerciales, en un intento de sumar a hostelería y comercios a una huelga general "atípica", que los sindicatos esperan que se desarrolle sin incidentes destacados.

Este miércoles están previstas también movilizaciones estudiantiles, 'piquetes ciclistas' y concentraciones, antes de las manifestaciones convocadas a partir de las 19:00 en todas la ciudades de la Comunidad -algunas con doble convocatoria-, y también en numerosos municipios.EFE

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