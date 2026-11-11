Espana agencias

La huelga general arranca en Castilla y León con piquetes y cargas policiales

Guardar

Valladolid, 11 nov (EFE).- La huelga general, convocada por sindicatos mayoritarios, minoritarios y colectivos sociales como el Sindicato de Vivienda, ha arrancado en Castilla y León con piquetes en polígonos industriales, empresas de limpieza y autobuses urbanos, con gran presencia policial, que ha derivado en cargas en algunos puntos de la capital vallisoletana.

Los piquetes informativos se han distribuido por diferentes puntos de la Comunidad, aunque a estas horas de la mañana la tranquilidad predomina en los polígonos industriales, en centros logísticos como el de Benavente (Zamora) y en los mercados, con más presencia policial que sindical en la mayoría.

PUBLICIDAD

Las empresas de limpieza han sido los primeros objetivos de los piquetes, a última hora de la noche del martes, como en Valladolid, donde los sindicatos intentaron frenar sin éxito la salida de los camiones de recogida de basura, superando incluso los servicios mínimos, "abusivos" según los sindicatos.

La movilización se ha trasladado de madrugada a las cocheras de autobuses urbanos, en Valladolid o Burgos, con desigual resultado: mientras en la capital burgalesa el piquete informativo ha conseguido impedir la salida de los servicios mínimos, en Valladolid los autobuses han salido pese a la movilización sindical.

PUBLICIDAD

Además, en Valladolid se han vivido momentos de tensión con algunas cargas policiales en la Avenida Zamora, a donde se han desplazado los piquetes tras encontrar un cordón policial a la entrada de la empresa Auvasa, con el objetivo de evitar el paso de autobuses, que ya presentan servicio en Valladolid.

Del autobús urbano, los piquetes informativos tienen intención de desplazarse a otros puntos de las ciudades, como la zona docente universitaria en Burgos, sin que por el momento pretendan llegar a los polígonos industriales de Burgos Este o Villalonquéjar, donde ya han arrancado los turnos de mañana.

Avanzarán hacia el centro de las ciudades, con cortes en rotondas y accesos habituales a la zona centro, para recorrer las calles más comerciales, en un intento de sumar a hostelería y comercios a una huelga general "atípica", que los sindicatos esperan que se desarrolle sin incidentes destacados.

Este miércoles están previstas también movilizaciones estudiantiles, 'piquetes ciclistas' y concentraciones, antes de las manifestaciones convocadas a partir de las 19:00 en todas la ciudades de la Comunidad -algunas con doble convocatoria-, y también en numerosos municipios.EFE

1010207

pcr-fsm-bca-psb/sgb

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

12 mercadillos navideños en Madrid 2026: el mapa completo de ferias y mercados por la ciudad

Desde los tradicionales puestos de la Plaza Mayor, pasando por la Feria de Artesanía de Recoletos, hasta el mercado de artesanía de Torrelodones

12 mercadillos navideños en Madrid 2026: el mapa completo de ferias y mercados por la ciudad

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Seguimos el primer paro del país en 14 años, a las puertas del inicio de la campaña electoral

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

El premio no es sin embargo el mayor entregado en España, de 190 millones, que recayó en Las Palmas en 2017

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Ada Colau se moja con las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’: “Podría tener más de 400.000 euros, pero tengo menos de 10.000”

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre ha visitado este martes a David Broncano, con quien ha hablado de su patrimonio, su vida sexual y sus propuestas políticas

Ada Colau se moja con las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’: “Podría tener más de 400.000 euros, pero tengo menos de 10.000”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

Como todos los días, el precio de hoy de los carburantes en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La última huelga general contra un Gobierno socialista: así fue el pulso de los sindicatos a Zapatero en plena crisis económica

La última huelga general contra un Gobierno socialista: así fue el pulso de los sindicatos a Zapatero en plena crisis económica

La muerte de un policía nacional en Oviedo reactiva el debate para reconocerles como profesión de riesgo: “En un mismo coche patrulla hay agentes que tienen la jubilación anticipada y otros que no”

11-N, España va a una huelga general inédita: a 18 días de unas elecciones generales anticipadas y única en Europa con las Cortes disueltas

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

ECONOMÍA

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Huelga general en España, en directo: UGT y CCOO hablan de “amplio seguimiento”, con piquetes en distintos sectores estratégicos

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

Los piquetes provocan cortes en la A-2 y Ronda Litoral y bloquean centros como Mercabarna

Comprar una vivienda ya exige 3.000 euros de sueldo y un ahorro de 76.000: es lo que pide el banco de media para conceder una hipoteca

DEPORTES

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano