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La huelga discurre sin incidentes destacados en Valencia y frena la actividad del puerto

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València, 11 nov (EFE).- La huelga general convocada para este miércoles discurre "con tranquilidad" y sin incidentes destacados en la Comunitat Valenciana, donde se mantiene paralizada la actividad del Puerto de València, que solo atenderá la llegada de mercancías peligrosas o de productos perecederos.

Así lo han trasladado a EFE varios de los sindicatos convocantes, así como la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que asegura que la noche ha sido tranquila, con piquetes informativos en distintos puntos de las principales ciudades, pero sin incidencias destacables.

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Desde el arranque de la huelga general esta medianoche, los sindicatos tenían previsto establecer piquetes informativos en distintos puntos, como Mercavalència, las cocheras de la EMT, el Puerto de València o zonas industriales.

Según ha explicado el responsable del sector del Mar de CCOO-PV, Franjo Martínez, en el Puerto de València el seguimiento de la huelga está siendo "masivo", ya que están todas las empresas cerradas y no están entrando buques debido a que la estiba y los servicios portuarios están parados.

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Ha asegurado que durante esta jornada solo se atenderán emergencias, como la llegada de mercancías peligrosas o perecederas, mientras los piquetes se mantienen en la zona para animar a aquellos trabajadores que vayan a que se sumen a la huelga y esta "tenga mucho éxito".

También se concentran piquetes informativos en las cocheras de la EMT de València, donde CCOO ha denunciado la imposición de unos servicios mínimos "abusivos del 80 %" por parte del Ayuntamiento que, a su juicio, "coartan el derecho a huelga".

El secretario general de este sindicato en la EMT, José Antonio García, ha asegurado que los trabajadores de la empresa municipal se encuentran en una situación "de estrés" debido a los ritmos de trabajo impuestos, con "horarios irreales", tiempos de descanso "insuficientes" y "el caos" del tráficos y las obras en la ciudad.

Desde UGT PV, afirman a EFE que la huelga se está desarrollando "con tranquilidad", sin incidentes graves "más allá de alguna situación puntual en algún piquete".

Señalan que en el sector industrial las principales empresas han parado y en transportes solo se están prestando los servicios mínimos.

En cuanto a los incidentes, CCOO ha denunciado que un vehículo ha tratado de embestir a un piquete informativo en un polígono industrial, mientras que desde el Sindicat de LLogateres han destacado que ha habido un par de multas en las cocheras de la EMT de San Isidro y un atropello en Mercavalencia.

Además, piquetes informativos han generado a primera hora cortes en la circulación en la V-21 en el acceso a la ciudad de València y también en la Ronda Norte, según ha informado el Centro de gestión de Tráfico. EFE

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