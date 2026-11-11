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La huelga deja ya más de 50 detenidos y 919 incidencias en toda España

11/11/2026 Piquetes organizados a favor de la huelga general y Policía Nacional, a 11 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), en colaboración con colectivos sociales como el Sindicato de Inquilinas, para reivindicar salarios y vivienda dignos frente al encarecimiento del coste de la vida. POLITICA Rober Solsona - Europa Press
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La huelga general del 11 de noviembre (11N) por el acceso a la vivienda y la mejora salarial deja un balance al menos 52 detenidos y 919 incidencias en toda España, según los datos recopilados por el Ministerio del Interior hasta las 17.00 horas.

Por parte de Policía Nacional y Guardia Civil se han realizado 38 detenciones: 15 en Madrid, once en Andalucía --cuatro en Málaga, cuatro en Almería y tres en Granada-- y seis en la Comunitat Valenciana --cuatro en Valencia, uno en Castellón y otro en Alicante--; también ha habido dos en Zamora y uno en Navarra, Valladolid, La Rioja y A Coruña.

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Las cifras recopiladas por el Ministerio del Interior entre las 22.00 horas del martes y las 17.00 horas del 11N no incluyen detenciones en Cataluña ni País Vasco, de las que han dado cuenta sus policías autonómicas.

Los Mossos d'Esquadra han informado de un arrestado en Barcelona por quemar contenedores la noche antes de la huelga, mientras que la Ertzaintza ha facilitado un balance con 13 detenidos, así como tres investigados y más de 150 identificados.

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QUEJAS POR "VIOLENCIA POLICIAL"

La huelga convocada a favor del derecho a la vivienda, la mejora salarial y la defensa de los servicios públicos ha dejado momentos de tensión y quejas por "violencia policial", como la denunciada por los sindicatos tras el uso de gas pimienta contra los piquetes que acudieron de madrugada a Mercamadrid o en el Metro de Granada.

Los 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se han desplegado en zonas como la Gran Vía de Madrid, donde algunos comercios han cerrado en previsión de posibles altercados. La protesta en este punto de la capital se ha saldado con dos detenidos por atentado a agente de la autoridad, según han confirmado fuentes policiales.

Otras detenciones se han realizado por la quema de contenedores y pintadas, como ha ocurrido en Málaga con cuatro arrestados, o por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, con un detenido en La Rioja.

Varios partidos de izquierda se han sumado a las críticas al denunciar la "represión policial inaceptable", señalando que había huelguistas que han sido "agredidos, multados y detenidos de manera injustificada".

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó una instrucción para que las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil planificaran los dispositivos necesarios que permita las protestas en el marco de la huelga general, pero impidiendo barricadas o "piquetes que utilicen la violencia".

En concreto, Interior había ordenado que se garantizara la seguridad en infraestructuras críticas, así como en polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales.

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EuropaPress

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