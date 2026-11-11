La huelga arranca con un seguimiento "dispar", pero con cortes de carreteras y retenciones

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Madrid, 11 nov (EFE).- La huelga general ha arrancado con un seguimiento "dispar", según los sindicatos, que se ha dejado ver sobre todo en las principales ciudades, donde los piquetes informativos han provocado cortes de carreteras e importantes retenciones.

El vicesecretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, ha señalado este miércoles que el seguimiento de acuerdo a los primeros datos del turno de noche ha sido mayor en las zonas de costa y menor en el interior, con porcentajes que van del 75 % en Andalucía y Aragón al 41 % de Extremadura o Castilla-La Mancha.

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Espartero ha centrado el "gran paro" en los sectores de las grandes empresas, como la industria de la automoción o la petroquímica, y, fundamentalmente, en el de las cárnicas, que ya tienen su propia movilización.

Por el contrario, la patronal de la hostelería ha asegurado que el seguimiento es "bajísimo" entre sus trabajadores y la patronal valenciana lo cifra en el 2,6 % en su región y la de Castilla-La Mancha, en menos del 5 %.

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La red de mercados centrales de abastecimiento de alimentos asegura que las 24 plataformas funcionan sin incidencias relevantes aunque a un menor nivel de actividad, con piquetes en 12 de ellas, según la empresa pública Mercasa.

En las primeras horas de la huelga se han registrado numerosos piquetes informativos que han complicado la circulación en Madrid y Barcelona, y que han logrado paralizar la actividad en plantas industriales, con algunos episodios de cargas policiales y detenciones por agredir a los agentes.

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En Madrid, la jornada ha comenzado con una concentración de unos 1.000 manifestantes en Mercamadrid, donde los sindicatos han denunciado que 13 personas han tenido que se atendidos tras el lanzamiento de gas pimienta por parte de la policía.

Esta protesta, en la que se ha detenido a una persona por lanzar una valla a un policía nacional, ha provocado un ligero descenso de la entrada de mercancías en la central de abastecimiento, que asegura que los mercados están abiertos.

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Otros ocho manifestantes que participaban en un piquete en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Carabanchel (Madrid) han resultado heridos leves tras una carga de la Policía Nacional.

Además, los piquetes han dificultado la circulación en la región, con un corte de la A-5 de veinte minutos disuelto por la policía y otro en la A-42, así como uno en la A-6 que ha provocado retenciones de varios kilómetros.

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Los piquetes informativos han conseguido cortar a primera de la mañana más de treinta puntos de la red viaria de Cataluña, entre ellos en la autopista AP-7, la autovía A-2 y la B-10, así como bloquear el acceso al puerto de Tarragona y varios polígonos industriales, según los sindicatos, que aseguran haber parado el turno de noche en algunas de las grandes plantas industriales.

Las retenciones han impedido a algunos maquinistas de Renfe llegar a los trenes programados en los servicios mínimos, por lo que 13 de los 44 convoyes que tenían previsto funcionar no han podido salir -5 de ellos acabaron saliendo con retraso-, aunque la Generalitat catalana asegura que se están cumpliendo los servicios mínimos.

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Una persona que formaba parte de un piquete ubicado en el puente de entrada a Tarragona -que conecta la autovía T-11 con el hospital- fue arrollada por un coche y ha sido trasladada al hospital.

Andalucía ha comenzado la huelga con la emisión de su cadena autonómica, Canal Sur, cortada por el seguimiento y mientras el Ayuntamiento de Sevilla ha calificado de "inapreciable" el seguimiento en sus empresas municipales, dos personas han resultado detenidas tras agredir a la policía en un piquete a las puertas de la Alhambra en Granada.

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En Málaga, los piquetes informativos han provocado el cierre de comercios y terrazas durante la madrugada y la policía ha cargado contra los manifestantes para desalojar la salida de los autobuses que funcionaban con servicios mínimos en la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).

Las terminales de contenedores del puerto de Algeciras permanecen paralizadas desde las 2 de la madrugada y continuarán así hasta las 02:00 horas del próximo jueves debido a la huelga general, según fuentes portuarias.

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En el País Vasco, la huelga ha arrancado con un amplio seguimiento en el sector industrial y con numerosos piquetes informativos en polígonos industriales y otros puntos estratégicos, que ha llevado incluso a un corte puntual de la N-I en Guipúzcoa pero sin que se hayan producido incidentes reseñables.

Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, los sindicatos aseguran que la huelga está teniendo un amplio seguimiento en el sector industrial y de transportes -más allá de los servicios mínimos-, donde se mantiene paralizada la actividad en el Puerto de Valencia, sin que se hayan registrado incidentes.

En Galicia, los sindicatos han destacado el amplio seguimiento en la industria y los servicios urbanos durante la noche, donde se ha paralizado casi al completo la automoción en Vigo y O Porriño o Navantia en Ferrol.

En Valladolid se han producido cargas policiales para disolver los manifestantes que intentaban impedir la circulación de autobuses tras una madrugada de piquetes en polígonos industriales, empresas de limpieza y autobuses urbanos en toda Castilla y León.

En las primeras horas de la huelga se ha detenido a un miembro de un piquete informativo en un polígono industrial en Logroño y de una persona que participaba en una sentada frente a la sede de La Caixa en Pamplona, mientras los piquetes informativos han afectado al tráfico en varios puntos de Navarra

Los sindicatos extremeños han criticado que la policía les ha impedido desplegar los piquetes informativos en los centros de trabajo, mientras que la actividad sindical apenas han tenido impacto en la actividad empresarial en Murcia, aunque sí han provocado algunos cortes de carreteras y complicado el acceso a los polígonos industriales. EFE

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