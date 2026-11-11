La flota pesquera de bajura amarra por la huelga general y los precios del gasóleo

Guardar

Madrid, 11 nov (EFE).- La flota de bajura -la que practica la pesca costera de un día- ha amarrado sus barcos este miércoles y se ha sumado a la huelga general, uniendo a las reivindicaciones de la convocatoria la alerta del sector por la crisis a causa de los precios del gasóleo, según fuentes sindicales.

El responsable de pesca del sector del Mar de CCOO, Juan Manuel Trujillo, ha declarado a EFE que un 56 % de los barcos que componen la flota de bajura han seguido la jornada de huelga.

PUBLICIDAD

Dentro de ella, según Trujillo, el seguimiento ha variado entre "el paro total en los puertos de Euskadi" y la situación de los buques de Santa Pola (Alicante), donde han salido "el cien por cien a faenar", tomando los buques como unidad de "centros de trabajo".

Por el contrario, han estado "operativos" los buques de la flota de altura y de gran altura -categoría en la que hay embarcaciones que pasan varios días fuera de puerto-, según los datos de CCOO.

PUBLICIDAD

Trujillo ha explicado que la huelga general llega en un momento en que el sector pesquero vive una crisis por "la baja rentabilidad" a causa del encarecimiento del gasóleo y la caída de precios del pescado y del marisco.

Además, ha subrayado, los trabajadores del mar viven las "tensiones" en las zonas marítimas, muchas turísticas, por los altos precios de la vivienda.

Esa situación, ha resaltado, ha llevado a los marineros y a los barcos a parar, aunque ha precisado que comprende que haya buques que no se planteen huelga porque es "difícil" para ellos perder un solo día de ingresos.

PUBLICIDAD

En Galicia, el sindicato CIG ha destacado el seguimiento de la huelga en el sector pesquero y la falta de actividad en los puertos y en las lonjas de Vigo y de La Coruña.

En cuanto a la actividad global de los puertos, la huelga general está afectando a los trabajos portuarios, un parón que ha provocado que las terminales de contenedores del puerto de Algeciras permanezcan paralizadas y que el seguimiento en Valencia esté siendo "masivo", según han explicado los distintos sindicatos. EFE

PUBLICIDAD