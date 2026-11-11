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La factoría de Acerinox en Los Barrios, en situación de "paro seguro", según CCOO

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Algeciras (Cádiz), 11 nov (EFE).- La factoría de Acerinox en Los Barrios (Cádiz), con unos 1.700 trabajadores, se encuentra en situación de "paro seguro", según ha informado José María Correro, de la sección sindical de CCOO.

El paro seguro es un protocolo de paro controlado de la actividad productiva diseñado para garantizar que las instalaciones queden en un estado de mínimo riesgo técnico, ambiental y operativo.

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El representante sindical ha hecho hincapié en que esta situación se debe "a la solidaridad, una vez más, de la plantilla de Acerinox, que está cumpliendo además con los servicios mínimos de un 7,7 % acordados con la empresa. La jornada se está desarrollando sin incidencias", ha concluido.

Los sindicatos CCOO y UGT cifran en un 80 % el seguimiento de la huelga general en el Campo de Gibraltar, con un mayor respaldo en los sectores industriales y portuario (85 %), y algo inferior en el sector público (70 %).

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“Nos sentimos satisfechos y orgullosos del trabajo desarrollado por nuestros cuadros sindicales, en colaboración con sindicalistas de otras organizaciones y activistas de las ONG, que han sido capaces de dar forma al malestar ciudadano latente”, ha precisado el secretario general del CCOO en la comarca, Manuel Triano. EFE

evr/bfv/jlm

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